Saga Mad Max retorna às telonas com Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth nesta quinta

“Furiosa” narra a origem da personagem icônica do universo em uma aventura cheia de ação

Novo filme da saga Mad Max é prequel da Imperatriz Furiosa – Foto: Jasin Boland

“Furiosa: Uma Saga Mad Max”, aguardado longa que marca o retorno ao universo distópico, chega aos cinemas nesta quinta-feira (23). O filme revelará as origens da Imperatriz Furiosa, personagem conhecida na saga. Estrelado por Anya Taylor-Joy e por Chris Hemsworth, o longa é uma aventura original, autônoma e recheada de ação.

O diretor Oscar George Miller retorna para uma nova “corrida” apresentando a personagem icônica do filme de sucesso global e vencedor de seis estatuetas do Oscar “Mad Max: A Estrada da Fúria”. Ele se junta novamente ao produtor Doug Mitchell.

Na nova trama, à medida que o mundo desmorona, a jovem Furiosa (Taylor-Joy) é arrancada do Lugar Verde de Muitas Mães e cai nas mãos de uma grande Horda de Motociclistas liderada pelo Senhor da Guerra Dementus.

Varrendo Wasteland, eles encontram a Cidadela, presidida por The Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pelo domínio, Furiosa deve sobreviver a muitas provações enquanto reúne os meios para encontrar o caminho de casa.

“Furiosa” é um prequel (história que antecede a outra já lançada) de “Mad Max: A Estrada da Fúria”, filme de 2015. No entanto, os longas não são as únicas produções do universo, que chega a quinta obra nesta semana.

A ordem cronológica de Mad Max

Mad Max (1979)

Em um futuro distópico não muito distante, os recursos de óleo foram esgotados e o mundo está mergulhado em guerra, fome e caos financeiro. É quando o policial Mad Max começa uma vingança contra a gangue que perseguiu e assassinou sua esposa e filhos.

Mad Max 2: A Caçada Continua (1981)

Após vingar-se da morte de sua esposa e filho, Mad Max dirige nas estradas pós-apocalípticas da Austrália. Passando por um acampamento pacífico pensa em furtar o seu óleo, porém logo se torna um defensor da comunidade.

Mad Max Além da Cúpula do Trovão (1985)

Mad Max chega a uma cidade cheia de desordeiros. Lá, ele se torna um gladiador e é abandonado no deserto. Um bando de órfãos selvagens resgata Mad Max e acredita que a chegada dele é um sinal de salvação.

Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024)

Prequel com a história da Imperatriz Furiosa. Estreou nos cinemas nesta quinta-feira (23).

Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

Em um mundo pós-apocalíptico, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de ninguém. Porém, após ser capturado pelo tirano Immortan Joe e seus rebeldes, Max se vê no meio de uma guerra mortal iniciada pela Imperatriz Furiosa, que tenta salvar um grupo de garotas. Também tentando fugir, Max aceita ajudá-la.

