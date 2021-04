Rio Piracicaba é cenário de apresentação online nesta quinta

O projeto “Cancioneiro dos Rios” chega na sexta e última apresentação nesta quinta-feira (8). Idealizada pelo músico e compositor Marcio Sartório, a exibição será gratuita pelo canal do YouTube do músico, às 20h.

Wil Bordieri e Marcio Sartório às margens do Piracicaba; apresentação será exibida no YouTube – Foto: Plinio PB

O projeto utilizou como estúdio de gravações uma Kombi, que percorreu às margens de conhecidos rios paulistas para servirem de cenário. Nesta quinta, será a vez de uma apresentação às margens do Rio Piracicaba, com participação do guitarrista Wil Bordieri.

O resultado será um show com uma hora de duração, dividindo a programação no violão, intercalando com bate-papo com Wil Bordieri.

Projeto. Ao todo, a equipe da Empório Produções, a bordo da Kombi Alzira, como o veículo é carinhosamente chamado, rodou mais de 2.700 quilômetros no interior e no litoral de São Paulo para cumprir o projeto “Cancioneiro dos Rios”.

A apresentação em Piracicaba encerra uma série que passou por outras cinco cidades paulistas, sempre às margens de importantes rios. A abertura foi em Ilha Solteira, em apresentação que teve como cenário o Rio Paraná. Logo depois, foi a vez de São Luiz do Paraitinga (Rio Paraitinga), Jaú (Rio Jaú), Tietê (Rio Tietê) e Iguape (Rio Ribeira de Iguape).

“Os rios são fluidos e vívidos, assim como a cultura paulista. São essenciais para a vida e o bem-estar, assim como as artes e a música. Indiscutivelmente, a música e os rios sempre estiveram presentes na vida dos seres humanos. O projeto ‘Cancioneiro dos Rios’ vem para valorizar esse envolvimento e a importância da música para o ser humano, assim como os rios, que trazem vida, beleza, histórias e tantas outras inspirações para os compositores”, completa o idealizador.

Todo o projeto pode ser conferido no YouTube e nas redes sociais do idealizador Marcio Sartório. O projeto “Cancioneio dos Rios” foi contemplado pela Lei Aldir Blanc.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira