Arte do lambe-lambe é contemplada na Lei Paulo Gustavo de Americana

Projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo de Americana ofertam oficinas de lambe-lambe como contrapartida – Foto: Bruno Carrenho

A arte secular dos cartazes lambe-lambe foi contemplada nos editais da LPG (Lei Paulo Gustavo) de Americana. A vertente artística será abordada em dois projetos diferentes e retratada em médias-metragens. Em contrapartida, os artistas desenvolveram oficinas ensinando a técnica para estudantes e para a população geral.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Coletivo SHN foi um destes contemplados. Completando 25 anos de história, o grupo está em processo de desenvolvimento de um documentário retratando sua história.

Em compensação, realizam duas atividades gratuitas: a exposição “ICONOGRAFIA – SHN EM GRAVURAS” e a “Oficina de Lambe-Lambe em Serigrafia”, ambos no MAC (Museu de Arte Contemporânea), localizado no CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana.

Para aqueles que preferem colocar a “mão na massa” e desenvolver o lado artístico, a oficina será realizada no dia 18 de maio, um sábado, das 14h às 18h, e já está com as inscrições abertas.

Durante a oficina será apresentada a técnica de serigrafia através da experiência do SHN. Os alunos vão aprender como produzir uma tiragem de impressos em papel no formato de pôster (lambe-lambe) e conhecerão mais a fundo a técnica da serigrafia e suas diferentes aplicações.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os interessados devem ter mais de 14 anos e podem se inscrever pelo e-mail mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825.

A exposição também estará em exibição a partir do dia 18 e segue até o dia 28 de junho. De acordo com Marcelo Fazolin, que está à frente dos projetos do SHN, a mostra reúne uma série de gravuras da última produção do coletivo.

Arte do Coletivo SHN será exposta no MAC de Americana – Foto: Marcelo Fazolin

“Uma das características mais fortes do SHN é trabalhar com ícones, conseguir simplificar um desenho de uma maneira que seja universal e que seja entendido em qualquer lugar do mundo sem ter nada explicando o que é o desenho”, contou sobre a arte que estará exposta.

Marcelo aponta que esta será uma oportunidade do público conhecer a essência do coletivo, que estará “estampada” na exposição.

Os mais curiosos podem ter um “spoiler” do trabalho do SHN pelas ruas de Americana, seja na parede do estacionamento do Mercadão Municipal ou no Centro de Reservação de Água da Vila Santa Catarina.

Oficinas dentro das salas de aula

O projeto do artista plástico Matheus Hostatter foi o segundo da vertente artística contemplado pela LPG. Ele está produzindo o média-metragem documental “PAREDES”, abordando a linguagem do lambe-lambe com artistas convidados que transitam nesta expressão.

Matheus Hostatter levou a oficina para dentro da Escola Estadual Maria Lucia Padovani de Oliveira – Foto: Bruno Carrenho

O filme documenta ações e oficinas produzidas por artistas na escola Estadual Maria Lucia Padovani de Oliveira, localizada na Chácara Letônia, em Americana. No média-metragem, a arte de rua é levada para dentro da instituição.

As oficinas foram realizadas com os alunos no dia 15 de março e a colagem dos lambe-lambes produzidos ocorreu no dia 28. A produção foi utilizada como intervenção artística na escola e espalhada pelas paredes de salas de aula e refeitório.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Quase ninguém sabia o que era lambe-lambe. Despertou um interesse geral, e instigou o artista que existe em cada aluno. Eles colocaram a mão na massa e vivenciaram o que é a arte junto com quem produz no dia a dia”, contou Matheus.

O documentário reúne entrevistas captadas durante as oficinas com os alunos, artistas convidados, professores e diretora. Além disso, a produção apresenta todo o processo e materiais usados para a produção de lambe-lambes.

A expectativa é que o filme seja finalizado até junho deste ano. Após o lançamento, “PAREDES” deve ser inscrito em mostras e festivais de cinema por todo o Brasil, além de ser exibido nas escolas estaduais e municipais.