Projetos divulgam contos e causos de Santa Bárbara

Iniciativas de arte-educadores barbarenses resultam em vídeos e livro com histórias sobre a cidade

Através de editais da Lei Aldir Blanc em Santa Bárbara d’Oeste, os arte-educadores Amauri de Oliveira e Elisabete Padovezi tem promovido o conhecimento de contos e causos da cidade, através da contação de histórias, lendas, mitos e tradições. O projeto mais recente, “Santa Bárbara – História e Folclore” teve lançamento nesta quinta-feira (27), pelo Youtube.

São 12 vídeos com contação de história e narrativa oral, para apresentar ao público a história da cidade, envolvendo acontecimentos, personagens e lugares, e as histórias folclóricas, com o contador de histórias premiado Amauri de Oliveira.

Na sequência, a sessão terá uma oficina de expressão artística, com diferentes propostas artísticas, realizada pela artista plástica e arte educadora Elisabete Padovezi. As atividades utilizam materiais simples e baratos, com resultados diferentes e surpreendentes, sempre seguindo a temática da história contada anteriormente.

Vídeos iniciam com histórias de Santa Bárbara e terminam com oficina artística – Foto: Divulgação

Ao LIBERAL, Amauri comentou que a programação é inspirada em projetos que a dupla já havia desenvolvido juntos no Cedoc (Centro de Documentação Histórica) da Fundação Romi. Além dos acontecimentos e personagens históricos, a dupla acrescenta histórias populares, com o objetivo de simplificar e aproximar as pessoas das narrativas.

“A ideia é contar sobre as personagens e acontecimentos que permitiram que a cidade se transformasse naquilo que é hoje, de uma maneira divertida. A cultura e a história podem ser legais e interessantes, mostramos uma viagem através do tempo, e completamos com a possibilidade de fazer algo manual, colocando a criatividade em prática. É uma proposta bem dinâmica”, ressaltou.

A captação de imagens do projeto foi por conta de Renata de Paula e a edição de Thiago Oliveira.

“Contos e Causos da Nossa Terra”

Neste mês de maio, Amauri de Oliveira e Elisabete Padovezi também organizaram uma antologia de contos e causos reunindo 21 novos escritores barbarenses e de diversas outras cidades do Estado de São Paulo, entitulada “Contos e Causos da Nossa Terra”.

O lançamento virtual foi a publicação de quatro vídeos no canal da artista plástica e arte educadora Elisabete Padovezi no Youtube. Além disso, exemplares da obra foram distribuídos na Secretaria de Cultura e Turismo, em unidades do ensino municipal, a contadores de histórias e projetos de estímulo à leitura.

Tanto a pesquisa quanto a realização da oficina de escrita criativa – que antecipou a confecção dos textos – foram realizadas pelo responsável técnico, o autor e narrador oral Amauri de Oliveira – que foi um dos escritores do livro “Contos e Causos de Santa Bárbara”, editado em projeto da Secretaria de Cultura e Turismo em 2010.

As ilustrações dos contos e causos são de Elisabete Padovezi, já a capa foi feita pelo designer gráfico Thiago Oliveira.

Ao mesmo tempo em que aconteceram as produções de texto e ilustrações, narradores orais e atores foram selecionados pelo projeto para que criassem narrações para alguns dos contos. Além disso, foram selecionados personagens para caracterização e intervenções cênicas. Participaram os artistas Renata de Paula, Edith Balancin, Simone Campana, Solange Cachimiro, André Lima e Thiago Oliveira.

Os dois projetos são realizados com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.