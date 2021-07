Projeto que incentiva gosto pela literatura e declamação de poesias volta em 2021

Promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, o projeto “Recitar” será online neste ano, com declamações de poesias exibidas nos canais da pasta entre os dias 16 e 20 de novembro, dia em que se comemora a Consciência Negra, sempre a partir das 19h30.

As primeiras novidades sobre o projeto começaram a ser divulgadas na última semana. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 20 e 30 de setembro, e os regulamentos serão publicados em breve. O projeto tem o objetivo de despertar e cultivar o interesse pelas obras poéticas da Língua Portuguesa e valorizar novos talentos literários barbarenses.

O concurso de declamação de poemas reunirá alunos da rede municipal, estadual e particular, dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico, com as categorias Infantil (destinada aos alunos dos 4º e 5º anos), Juvenil (destinada aos alunos dos 6º ao 9º anos), e a categoria Ensino Médio e Técnico.

Vídeos das declamações de poesias serão gravados no Teatro Municipal Manoel Lyra em outubro – Foto: Imprensa – Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Além disso, o “Recitar” se estende aos grupos barbarenses de teatro, que poderão participar em categoria própria ou como convidados.

Neste ano, a categoria de Autor Consagrado deverá ter apenas poemas de autores cujas obras literárias sejam de domínio público, para que os participantes pesquisem as obras com notoriedade na Literatura de Língua Portuguesa nacional e internacional.

Já na categoria Autor Barbarense, o tema de 2021 será Consciência Negra ou Povos Indígenas. O participante poderá compor um único poema com essas duas abordagens ou com apenas uma delas.

Cada escola participante deve registar o processo de criação, filmando momentos como escolha do poema ou composição do poema, ensaios, escolhas dos declamadores, e definições técnicas como trilha sonora, figurino, caracterização e dia de gravação das declamações. O “Recitar” permite que cada escola tenha autonomia na dinâmica de atividades que leva à escolha dos alunos participantes.

Coordenador do projeto, Almir Pugina explicou que os vídeos focados nos processos serão enviados ao concurso mas não passarão por avaliação. Os grupos escolares ou teatrais participantes receberão visitas para orientações e ensaios focados nas gravações das declamações.

Já os vídeos das declamações, que serão avaliados por uma comissão ao final do projeto, serão todos gravados no Teatro Municipal Manoel Lyra, em data prevista em outubro. A divulgação dos três primeiros colocados em cada categoria será no dia 20 de novembro, último dia de apresentações. Os premiados levam troféu do “Recitar” e certificado.

Em 2020, a quarta edição do projeto chegou a ser anunciada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em março, mas foi cancelada devido ao avanço da pandemia da Covid-19. No ano anterior, 2019, participaram cerca de 8 escolas em cada categoria.

Em nota divulgada à imprensa, o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou a preocupação da administração municipal com políticas públicas de desenvolvimento da educação, como seria o caso do “Recitar”.

“Estudantes barbarenses de escolas públicas e particulares do fundamental, do ensino médio e técnico, além de grupos de teatro, estarão envolvidos com a declamação de poemas, num saudável exercício de pesquisa da Literatura em Língua Portuguesa, bem como à introdução à arte de interpretar”, disse.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail almir.pugina@santabarbara.sp.gov.br ou na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464.9424.