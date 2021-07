Projeto online quer desfazer mitos sobre a história de Hortolândia

Com seis vídeoaulas, o projeto “Conhecendo a história da cidade de Hortolândia” tem o objetivo de desfazer mitos e apresentar fatos sobre o município, através de pesquisas históricas realizadas pela historiadora e pedagoga Julia Rany Campos Uzun.

O primeiro episódio está disponível pelo Youtube da Secretaria de Cultura desde as 20 horas desta sexta-feira (2). Nele o público conhece o início da ocupação da região, por meio das doações de terras pelas cartas de sesmarias, que levaram à abertura dos primeiros caminhos para os tropeiros, dando origem às áreas de Terra Preta e Jacuba.

Origens de Hortolândia são tema central de projeto contemplado pela lei Aldir Blanc – Foto: Divulgação

Segundo a responsável pelo projeto, o desenvolvimento da região onde Hortolândia está localizada e as suas transformações desde o período colonial, a chegada do telégrafo e da ferrovia, a transformação de Jacuba em distrito de Sumaré, bem como a emancipação da cidade até chegar aos dias atuais são os temas abordados.

Ao longo desse panorama histórico, a historiadora procura desfazer alguns mitos sobre a história de Hortolândia, como a origem do nome do município, por exemplo, que será tema do episódio número 4. Os vídeos serão publicados no Youtube semanalmente, sempre às sextas-feiras, até o dia 6 de agosto.

O projeto é um dos contemplados com recursos da lei Aldir Blanc, de subsídio para artistas, empresas e profissionais dos setores artístico-culturais afetados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Confira abaixo a programação das vídeoaulas:

– 02/07: Episódio 1 – Origens:

O público conhecerá o início da ocupação da região de Quilombo e do Ribeirão do Engano, por meio das doações de terras pelas cartas de sesmarias, que levaram à abertura dos primeiros caminhos para os tropeiros, dando origem às áreas de Terra Preta e Jacuba.

– 09/07: Episódio 2 – A Ferrovia:

Este episódio abordará as transformações sofridas na região na segunda metade do século XIX, que determinaram sua integração à Vila de São Carlos (atual Campinas) por meio do posto telegráfico, instalado em Jacuba em 1896, e posteriormente pela estação ferroviária, que chegou na mesma região em 1917.

– 16/07: Episódio 3 – Urbanização:

Este episódio mostrará os efeitos da chegada da ferrovia nas regiões de Jacuba e Terra Preta, indicando o início do processo de loteamento destas regiões, a intensificação da ocupação e o fortalecimento das demandas locais.

– 23/07: Episódio 4 – Hortolândia se transforma em distrito de Sumaré:

Neste episódio será explicado como a região de Jacuba deixou de pertencer à Campinas e tornou-se dependente de Sumaré, transformando-se em distrito e passando a se chamar Hortolândia. Também vamos descobrir por que o novo nome foi escolhido para a região.

– 30/07: Episódio 5 – A Emancipação:

O quinto episódio apresentará o processo de lutas pela transformação do distrito de Hortolândia em uma cidade independente, finalizado por meio de um plebiscito popular em 1991.

– 06/08: Episódio 6 –Hortolândia Hoje:

O último episódio faz um balanço sobre as conquistas de Hortolândia em seu aniversário de 30 anos de existência como município independente, apresentando os pontos principais da cidade na atualidade.