Primeiro dia 100% sertanejo, domingo terá encontro de gerações no palco

Maiara & Maraisa, Edson & Hudson e Rionegro & Solimões se apresentam com estilo raiz no evento

Dupla da “geração da sofrência”, Maiara e Maraisa se apresentam pela primeira vez em um domingo americanense - Foto: Divulgação

O primeiro fim de semana da 35ª edição da Festa do Peão de Americana será encerrado neste domingo (11), com diferentes gerações subindo ao palco do Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). Maiara & Maraisa, Edson &Hudson e Rionegro & Solimões se apresentam na primeira noite 100% sertaneja do evento.

Nos dois dias anteriores, a festa contou com shows de Alok e KVSH (prununcia-se Kâsh) representando a música eletrônica, enquanto Pedro Sampaio levou ao palco seu repertório que transita entre o funk e o pop. Para o primeiro Domingo da Família, que é promovido em parceria com a rede Supermercados São Vicente, o sertanejo é premissa e não importa qual a idade do público.

Isso porque a diferença entre o artista mais velho e o mais novo a pisar no palco é de 26 anos. As gêmeas Maiara e Maraisa, 35 anos, se apresentam pela primeira vez em um domingo americanense. Oriundas da era da tecnologia, a dupla é uma das vozes da “geração da sofrência” e acumula mais de 5,8 bilhões de visualizações em seu canal oficial do YouTube.

Entre os principais sucessos estão “Medo Bobo”, que soma 624 milhões de acessos na plataforma, e “10%”. A dupla ainda emplacou músicas com Marília Mendonça, através do álbum “Festa das Patroas 35%”, que conta com as faixas “Esqueça-me Se For Capaz” e “Todo Mundo Menos Você”, queridas pelos fãs.

Edson (48) & Hudson (50), por sua vez, chegam ao segundo ano consecutivo de apresentação na festa. A dupla traz ao público de Americana e região sucessos de sua consolidada carreira de 27 anos, como “Azul”, “Galera Coração” e “Foi Deus” – esta última, possui mais de 730 mil visualizações na plataforma.

Por fim, sobe ao palco Rionegro (58) & Solimões (61), a atração mais experiente da noite. Com mais de 40 anos de estrada, a dupla volta à Festa do Peão após nove anos longe do evento. A última participação foi em 2014, justamente em um Domingo da Família. Entre as principais músicas estão “Sola da Bota”, “De São Paulo a Belém”, “Frio da Madrugada” e “Romântica”, que ultrapassou 35 milhões de acessos no YouTube. *Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira