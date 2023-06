Dupla Rionegro & Solimões volta ao Domingo da Família após nove anos

A 14ª edição do Domingo da Família, promovido pela rede Supermercados São Vicente, em parceria com o CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), traz um retorno especial após nove anos. A veterana dupla Rionegro & Solimões volta à Festa do Peão de Americana para se apresentar ao público no primeiro domingo de evento, no dia 11 de junho.

Com mais de 40 anos de estrada, a dupla se apresentou em Americana pela última vez em 2014, justamente no Domingo da Família. Entre os principais sucessos estão “Sola da Bota”, “De São Paulo a Belém”, “Frio da Madrugada” e “Romântica”, que conta com mais de 35 milhões de visualizações no YouTube.

Dupla Rionegro & Solimões se apresenta no primeiro domingo – Foto: Divulgação

“Eu sou suspeito de falar, porque sou das antigas, da época da Fidam (Feira Industrial de Americana, onde era realizado o evento). Particularmente, como alguém que frequenta a festa desde adolescente, acho muito legal poder trazer de volta uma dupla que há muito tempo não vem na festa e, em especial, no Domingo da Família, porque a gente tem essa preocupação de qual atração vai vir”, disse o diretor-presidente do São Vicente, Marcos Cavicchiolli.

Além de Rionegro & Solimões, o primeiro Domingo da Família terá a juventude da dupla Maiara & Maraisa, que se apresenta pela primeira vez em um domingo em Americana, e a experiência de Edson & Hudson. No domingo seguinte, dia 18, que encerra a Festa do Peão, subirão ao palco Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo & Luciano.

A parceria foi criada em 2008, com o objetivo de popularizar o acesso das famílias ao evento. “Tínhamos a questão de como trazer isso para as famílias e uma das formas era viabilizar a entrada dessas pessoas com o ingresso mais barato. Foi uma decisão em conjunto, visando trazer algum benefício para o cliente do São Vicente e para a nossa comunidade”, completou Cavicchiolli.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 30 nas lojas dos Supermercados São Vicente e Arena Atacado. Participantes do programa SVfácil ganham a entrada ao comprar R$ 100 em produtos selecionados, com cada cliente podendo pegar até dez ingressos. As vendas acontecem até o dia 18 de junho ou enquanto durarem os estoques.

