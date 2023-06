Um evento marcado pela tradição

Tradição nos shows e rodeio. Assim o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr, define a Festa do Peão, que neste ano ocorre de 9 a 18 de junho.

De acordo com o CCA, mais de 400 montarias farão parte do evento, com a primeira semana de festa recebendo a etapa master da PBR. Na segunda semana haverá o Iron Cowboy, o Circuito RAM Antt (Associação Nacional dos Três Tambores), assim como a Copa Rozeta Cutiano.

Beto Lahr destacou a tradição do evento – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Nós nunca perdemos a tradição, sempre reforçando os artistas, mas nunca esquecendo do rodeio, de shows de arena. A cada ano melhorando e elevando o nome da Festa do Peão para todo o Brasil”, disse Beto Lahr.

“Neste ano vai ser diferente, porque o José Vitor Leme, bicampeão mundial da PBR (Professional Bull Riders), vai vir para a festa, no segundo fim de semana. Ele vem junto com o time Austin Gamblers, dos Estados Unidos. Serão 20 competidores. O único rodeio brasileiro que conseguiu trazer tantos americanos e um nome desse é o de Americana”, completou.

A corte oficial da 35ª Festa do Peão de Americana – Foto: Marlon Oliveira / Divulgação

Beleza que desfila pelo evento

Rainha e princesas são sempre as representantes da força e da beleza feminina na Festa do Peão de Americana. Ao longo dos dias de evento, elas desfilam pelo parque de eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) esbanjando glamour e simpatia, atraindo as atenções onde quer que estejam.

Para edição deste ano, a 35ª da história do evento, as escolhidas em votação foram Carol Levino, de 30 anos, para o posto de rainha; Kevelyn Brenda, de 26, como primeira princesa; e Beatrice Moraes, 20 anos, que ocupa o posto de segunda princesa.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

PROGRAMAÇÃO

Dia 09/06

sexta-feira

Henrique & Juliano – convida Rayane & Rafaela

Luan Santana

Alok

Dia 10/06

sábado

Gusttavo Lima – convida Sâmi Rico

Gustavo Mioto

Kvsh

Pedro Sampaio

Dia 11/06

domingo

Maiara & Maraísa

Rionegro & Solimões

Edson & Hudson

Dia 16/06

sexta-feira

Hugo & Guilherme

Ana Castela

Dia 17/06

sábado

Jorge & Matheus

Zé Neto & Cristiano

Matheus & Kauan

Sevenn DJ

Dia 18/06

domingo

Chitãozinho & Xororó

Zezé di Camargo & Luciano.