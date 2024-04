Planta e Raiz realiza show em Americana neste sábado

O grupo de reggae Planta e Raiz apresenta show acústico no próximo sábado (13), em Americana. O evento tem início marcado para as 21h e será realizado no Lenda Music, na Avenida Alpheu Granzotti, no Jardim Campo Belo. Os ingressos já estão à venda.

Banda de reggae Planta e Raiz realiza show acústico – Foto: Priscila Beal

Com mais de 25 anos de trajetória, o Planta e Raiz é uma das bandas de relevância no cenário reggae do país. O grupo emplacou diversos sucessos nas rádios do Brasil no início dos anos 2000, como “Com certeza”, “Aquele lugar” e a regravação de “A dois passos do paraíso”, canção da banda Blitz.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em 2022, completando os 24 anos de história, o grupo lançou o projeto Acústico, com músicas clássicas do Planta e Raiz com um novo ritmo, além de canções inéditas que marcam a nova fase da banda. Este novo formato será o apresentado em Americana.

“A gente entende que o formato acústico aproxima a música da sua essência, da forma e do momento em que ela foi criada”, disse o vocalista do grupo, Zeider, em entrevista ao LIBERAL. “A gente vê nesse formato uma forma de trazer mais intimidade entre a banda e a plateia”.

Zeider conta que o repertório tem toda a trajetória da carreira do Planta e Raiz, contando a história do grupo com músicas do primeiro disco, como “Você só quer amor pra poucos”, até o ponto atual em que estão com músicas novas.

A banda esteve poucas vezes em Americana e, de acordo com o vocalista, essa é a hora de “curtir o Planta”. “A gente está em uma fase maravilhosa, a banda está afiadíssima. O que a gente pode esperar desse show é muito amor e muita energia”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A banda Belize e Bermudas, com integrantes da região, será responsável pela abertura do show. O grupo reúne em sua música diversas influências, como indie rock, bragafunk e reggae com MPB.

“Para nós, é uma honra gigantesca”, disse o vocalista, Luís Gustavo Resende Gaiotto. “O Planta sempre esteve presente na nossa trajetória”. Ele conta que, antes de se tornarem uma banda autoral, eles apresentavam covers de músicas do Planta e Raiz.

“Para o nosso show, a gente vai resgatar justamente essas influências de quando a gente tinha um projeto de reggae, misturando um pouco com as músicas autorais cheias de brasilidades”, contou.

Os ingressos estão à venda na plataforma furandoafila.com.br, com valores de R$ 70 (meia entrada pista) a R$ 2,5 mil (camarote premium com bebida e comida).