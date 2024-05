‘Planeta dos Macacos’ estreia novo capítulo com humanos vivendo às margens da sociedade

Um novo e quarto capítulo da franquia de filmes “Planeta dos Macacos” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (9). Em “O Reinado”, os primatas estão em harmonia, enquanto os seres humanos foram obrigados a viver às margens da sociedade.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A nova produção da 20th Century Studios se passa em várias gerações no futuro, após o reinado de César – líder que conquistou a liberdade de seus semelhantes. No filme, os macacos são a espécie dominante, vivendo harmoniosamente, e os humanos estão nas sombras e lutando pela sobrevivência.

À medida que um novo líder símio tirânico constroi o seu império, o jovem Noa empreende uma jornada angustiante que o levará a questionar tudo o que sabia sobre seu passado, fazendo escolhas que definirão um futuro tanto para os primatas como para os homens.

Proximus César é o novo líder, mas, apesar de utilizar o nome do personagem mais icônico da franquia, é totalmente oposto ao César. Ele utiliza do legado de seu antecessor e o distorce para garantir seu poder, escravizando quem se opõe à sua figura.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Noa, por sua vez, é um jovem macaco que luta para corresponder às expectativas de seu pai. Proibido de aprender sobre o mundo além de sua aldeia, ele não sabe nada sobre a história da raça humana, nem que eles já foram a espécie dominante.

“Ele olha para o mundo com uma visão muito otimista do passado, o que é um elemento interessante do filme: existem duas visões e interpretações totalmente diferentes da história, e ele está lutando para decidir qual caminho seguir”, disse Owen Teague, que dá vida ao personagem.

Noa acaba se deparando com Mae, uma humana espirituosa que, como todos os humanos, é forçada a caçar seu próprio alimento. A princípio o jovem macaco suspeitava dela, mas percebe que há mais nela do que aparenta. Os dois acabam se juntando para lutar contra Proximus.

Do mesmo lado da história está o orangotango Raka, o único que se lembra dos ensinamentos reais de César sobre decência, moralidade e força. Ao conhecer Noa, ele tenta abrir os olhos do jovem para o mundo e prega a tolerância e a paz com os humanos.

No filme, os macacos são a espécie dominante, vivendo harmoniosamente – Foto: 20th Century Studios/Divulgação

Dirigido por Wes Ball, o novo filme é ambientado anos após o reinado de César. Nos papeis principais estão os atores Owen Teague (Noa), Freya Allan (Mae), Kevin Durand (Proximus César) e Peter Macon (Raka).

A FRANQUIA. A sequência de filmes sobre um mundo onde seres humanos e primatas inteligentes se confrontam conta com três produções anteriores: “Planeta dos Macacos: A Origem (2011)”, “Planeta dos Macacos: O Confronto (2014)” e “Planeta dos Macacos: A Guerra (2017)”.

Os filmes já arrecadaram mais de 2.1 bilhões de dólares na bilheteria global e a produção mais rentável foi “O Confronto”, que finalizou com mais de 710 milhões de dólares mundialmente.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

PROGRAMAÇÃO DOS CINEMAS

Filmes em cartaz nas salas de cinema de Santa Bárbara

Moviecom – Tivoli Shopping

Planeta dos Macacos: O Reinado

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h15, 19h e 21h30 (leg)

Sáb., dom., feriado – 13h40, 16h15, 19h e 21h30 (leg)

Garfield: Fora de Casa

Qui., sex., seg., ter., qua. – 15h, 17h10 e 19h20

Sáb., dom., feriado – 14h, 15h, 17h10 e 19h20

Férias Trocadas

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 21h50

Guerra Civil

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 21h45

O Dublê

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 16h30 e 19h10

The Chosen: Os Escolhidos

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 18h45

Kung Fu 4

Sáb., dom., feriado – 14h20

Godzilla e Kong: O Novo Império

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 16h20 e 21h20

Multiplex – Villa Multimall

Planeta dos Macacos: O Reinado

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 13h30, 18h15 (leg) e 21h

Garfield: Fora de Casa

Qui., sex., seg., ter., qua. – 17h e 19h

Sáb., dom. – 15h, 17h e 19h

O Dublê

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 18h55 e 21h30 (leg)

Godzilla e Kong: O Novo Império

Sáb., dom. – 14h10 (leg)

The Chosen: Os Escolhidos

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 18h30

Guerra Civil

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 21h