Planet Hemp faz show no Expo América, em Nova Odessa, em agosto

O grupo de rap rock Planet Hemp tem show marcado para o dia 10 de agosto no Expo América, em Nova Odessa. A venda de ingressos terá início na próxima quarta-feira (15), a partir das 16h20, na plataforma Tem Tickets.

O anúncio foi feito pelas redes sociais da casa de eventos na noite desta quinta-feira (9). De acordo com a divulgação, o grupo volta à região após mais de 20 anos. Informações como horário do show devem ser divulgadas com a abertura de venda dos ingressos.

O Planet Hemp é um grupo carioca conhecido por dar início a carreira dos rappers Marcelo D2 e BNegão, e pelas composições em apoio à legalidade da cannabis.

Neste ano o grupo completa três décadas de carreira, que será celebrado no show “30 anos de fumaça” realizado no Espaço Unimed, em São Paulo. O grupo contará com a participação de diversos artistas, como Pitty e BaianaSystem.