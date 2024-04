Peça ‘Nosso Irmão’, com Regiane Alves, chega a Americana neste mês

O Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, será palco da comédia dramática “Nosso Irmão”, com a atriz Regiane Alves, no dia 21 de abril, um domingo. Com início marcado para às 19h, o enredo se dá a partir do reencontro de três irmãos após a morte da mãe. O imbróglio está em torno dos bens da família, que tem ligação direta com a guarda do irmão autista.

Protagonizando o melodrama repleto de reviravoltas estão os irmãos Teresa, Maria e Jacinto (Regiane Alves, Marina Elias e Bruno Ferian, respectivamente).

Os irmãos Teresa, Maria e Jacinto precisam entender o que farão após a morte da mãe – Foto: Pino Gomes

Na casa da família, onde a matriarca cuidava do filho, as irmãs se envolvem em uma busca pelo testamento, que passa a fazer parte de um jogo de interesses em torno dos bens da família e da guarda de Jacinto.

Escrito pelo espanhol Alejandro Melero e com direção de Dan Rosseto, o espetáculo Nosso Irmão, se baseia nos traumas e no humor das relações familiares para convidar ao debate sobre o direito de escolha de pessoas com deficiência ou com TEA (transtorno do espectro autista).

Ao longo do caminho, os três terão que se conhecer novamente enquanto enfrentam os fantasmas, os conflitos e os segredos de família. Os três irmãos precisam desfazer suas mágoas para criar vínculos emocionais verdadeiros e enterrar de vez as lembranças de sua mãe.

Cada um, dentro da sua realidade, está em defesa de um caminho a seguir. Teresa é a filha astuta, está ansiosa para liquidar todos os bens e vender a casa.

O papel é familiar para a atriz, que brinca ser uma versão 20 anos mais velha de Dóris, personagem que interpretou na novela “Mulheres Apaixonadas”.

Nosso Irmão – Foto: Leekyung Kim

“Ela é uma pessoa com praticidade e um pouco amarga, só que ela acaba caindo no gosto popular, porque são tão absurdas as coisas que ela fala que as pessoas dão risada”, contou em entrevista ao LIBERAL.

Para Regiane, Teresa não é uma pessoa má. Ela é uma mulher prática e objetiva que está na menopausa, mãe de cinco filhos – que nem sequer foram ao velório da avó -, com um marido falido.

“Eu adoro a reação que [Teresa] causa no público. Adoro ver o público dando as gargalhadas, mas no final as pessoas ficam muito tocadas, muito emocionadas”, contou a atriz.

Em contrapartida, Maria, a irmã do meio, tenta ser o equilíbrio diante da constante agitação de Teresa em cena. Ela desempenha um papel de neutralidade entre os irmãos, enquanto Jacinto quer a união de todos e que voltem a conviver juntos.

“Ele vê nessa situação uma possibilidade das irmãs voltarem para lá. Ele tem essa carência, essa pauta das irmãs. Elas acabaram meio que abandonando ele”, contou Ferian, intérprete de Jacinto.

O Jacinto

Desenvolver um personagem com TEA, foi desafiador, de acordo com o ator. O texto inicialmente não dizia o tipo de condição que Jacinto tinha, mas com a ajuda de um amigo psicólogo foi possível “diagnosticar” o personagem através de suas ações.

“Eu não conhecia ninguém dentro do espectro e aí comecei um trabalho de pesquisa junto com alguns psicólogos, eu conversei muito para entender um pouco desse universo em que eu era totalmente leigo”, contou.

Peça “Nosso Irmão” – Foto: Pino Gomes

Através de muito estudo e acompanhamento de perfis ligados ao tema, Bruno deu vida a Jacinto, e teve sua interpretação aclamada por críticos.

“Ferian demonstra total compreensão da complexidade do seu personagem, sem cair na caricatura. Jacinto é real, crível e sensível, além de manter as características clássicas do filho mais novo de qualquer família: mimado e provocador”, disse o crítico de teatro Celso Faria.

Os ingressos para “Nosso Irmão” já estão à venda por R$ 40 a meia entrada ou apresentando o flyer disposto no jornal, ou R$ 80 a inteira. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do teatro ou pelo site www.entravip.com.br.

Espetáculo Nosso Irmão

Data: domingo, 21 de abril

Horário: abertura do teatro às 18h30, início da apresentação 19h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana