Samba d’Aninha faz estreia na Festa de Santo Antônio com repertório de música brasileira

O segundo sábado (25) da 124ª Festa de Santo Antônio tem novidade no palco do evento. O grupo Samba d‘Aninha se apresenta pela primeira vez na festividade e deve levar um repertório de música brasileira para animar o público desta noite.

Embora sejam conhecidos pelo gênero samba, Aninha Barros, a voz do grupo, gosta de dizer que o show é de “música brasileira”. A apresentação neste sábado será a partir das 19h.

“O carro-chefe são os clássicos do samba, mas a gente ‘passeia’ pelo pagode dos anos 1990, versões da MPB, axés, sambas-enredo”, contou. “Ponha tudo isso na panela, misture bem, e vai ter o sabor do nosso show”.

O repertório do show, no entanto, não é fixo ou inteiramente programado. Isso porque Aninha sente a energia do público para conduzir o show com músicas que vão agradar.

“Como diz o Fernando, meu produtor, tem um anjo que sopra no meu ouvido”, brincou. “Acho que eu vejo o olhar do público, a maneira como eles estão interagindo, e vou mudando tudo na hora”.

A cantora revela que o grupo já chegou a tocar músicas que jamais ensaiaram e, mesmo assim, o resultado foi positivo.

O Samba d’Aninha é conhecido na região. O grupo está constantemente nas quermesses de Americana e, por isso, tem a preocupação de inovar a cada show.

“Tenho quase 30 anos de carreira e me renovar é sempre necessário. Mas tem gente que vai em todos os meus show e pede sempre as mesmas músicas. Talvez essa seja a grande dificuldade. Mas a gente tira isso de ‘letra’”, contou a vocalista, que tem procurado dosar as repetições.

Aninha aponta que a plateia deste tipo de evento tem uma energia única, e, por se tratar de uma festividade da paróquia, o público é muito “família”.

Para ela, as pessoas vão às festas para se divertir sem qualquer confusão. “O ambiente é dos melhores”.

Ela ressalta ainda a importância de eventos populares como a Festa de Santo Antônio, que permitem que todos, sem exceção, possam participar.

“Há pessoas que adoram o meu show, mas nem sempre têm recursos para comparecer com frequência. As festas gratuitas possibilitam isso. Gosto de ver muita gente embaixo do palco, cantando, sambando e se divertindo”, disse.

Enquanto ao público americanense, é inegável o carinho de Aninha. Ela conta que a cidade a acolheu desde os primeiros shows e aqui criou grandes laços de amizade.

Inclusive, a presença da artista no município é tão marcante que algumas pessoas acreditam até que ela more em Americana.

Aninha é de Cândido Mota, interior de São Paulo, mas se tornou uma piracicabana de coração. Em 2021, a cantora foi convidada a regravar o hino de Piracicaba junto à orquestra local.

A festa

As festividades do padroeiro de Americana percorrerão todos os finais de semana até o dia 16 de junho. Além da gastronomia típica e o show de prêmios, a Festa de Santo Antônio recebe no palco gêneros variados, do sertanejo ao pop rock.

Encerrando o segundo final de semana, neste domingo (26) se apresenta o cantor Gabriel Alan. A sexta-feira de feriado, dia 31, terá a Banda Edhen. O sábado e domingo serão de Alto Astral e Banda Single Pop, respectivamente.

O restante da programação de shows do evento tem ainda João Paulo e André, Vini Drummond, Samprazer, Banda AR 40, Yago Rocha, Banda SP 3304 e a dupla Dany e Diego.

124ª Festa de Santo Antônio

Dias: 25, 26 e 31 de maio, e 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15 e 16 de junho.

Horário: 19h

Local: Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua

Endereço: Rua Vieira Bueno, 150 – Centro, Americana