Peça infantil arrecada doações em Americana neste domingo para animais do Rio Grande do Sul

A peça infantil “A Menina e o Urso” está arrecadando doações para os animais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Com encenação neste domingo (26), às 10h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, os ingressos estão a preço popular de R$ 25 para aqueles que doarem 1kg de ração para cães ou gatos.

A ação é uma parceria entre a produtora Entretenimento Cultura com a ONG (organização não governamental) Meu Abrigo, de Americana. A organização da peça também aceitará doações de remédios para pets e roupinhas.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro, que tem atendimento nesta sexta (24) até às 17h. No sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As entradas também podem ser compradas pelo site www.entravip.com.br.

A peça conta a história de uma garota muito levada que adora brincar com o Urso. A menina tenta ensinar o Urso a falar, mas perde a paciência por causa da demora. Então, ela decide procurar a porção mágica da fala, causando muitas reviravoltas.