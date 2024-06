O primeiro show da história da Festa do Peão de Americana foi de Nalva Aguiar

Nalva Aguiar foi uma das primeiras mulheres a adentrar a música sertaneja e country no Brasil. Com o sucesso estrondoso do lançamento “Cowboy de rodeio”, de 1984, tê-la como ato de abertura da Festa do Peão de Americana naquele dia 12 de junho de 1987 pareceu a escolha certa.

Recorte do jornal Liberal de 1987 mostra anúncio de Nalva Aguiar como primeira artista a se apresentar na Festa do Peão de Americana – Foto: Arquivo Liberal

“Estava cheio. O público estava aguardando porque era um evento diferenciado”, contou Beto Lahr. O presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) disse que a expectativa era receber cerca de quatro mil pessoas. O esperado foi superado, 10 mil tomaram o recinto da Fidam para assistir a cantora.

O show precedeu uma série histórica de apresentações em um dos rodeios que se consolidou como um dos maiores do Brasil. A relevância do papel que exerceu era desconhecida por Nalva até uma conversa com a reportagem sobre o tema.

A cantora, que hoje tem 78 anos e sofre de Alzheimer, confessa não se lembrar daquela noite em questão, mas se surpreendeu ao saber que foi a primeira artista a subir ao palco da Festa do Peão de Americana. “É muito importante para mim”, disse.

A fama do rodeio da cidade, no entanto, o precede. Aguiar não se lembra da festa, mas sabe de sua notoriedade. “A maior festa de rodeio do Brasil é a de Americana”, disse. Para ela diversos fatores fazem com que a americanense leve o título, como o público que atrai e a organização do evento.

Apesar da memória falha, Nalva trouxe à conversa um nome: Zé do Prato – voz que narrou o rodeio de Americana em 1987 e muitos outros que o sucederam no município e no país. Ele, assim como o rodeio, está diretamente ligado com a vinda da cantora à festa.

Na época, a intérprete de uma das versões mais famosas de “Beijinho Doce” era casada com Tião Procópio, o primeiro competidor de rodeios do Brasil e o precursor da montaria em touros, de acordo com Beto Lahr.

Ao escalar os nomes que estariam na primeira edição do evento, o presidente do CCA já tinha em mente alguns “personagens” que queria. Dentre eles, Tião Procópio.

O trecho “Alô, alô, senhores cavaleiros, vai um abraço do povão brasileiro”, de Cowboy de Rodeio, foi feito por Zé do Prato, outro profissional que faria parte do evento.

A facilidade de contato e sucesso que Nalva estava fazendo à trouxeram para o show histórico na Festa do Peão de Americana.

Nalva Aguiar foi uma das primeiras mulheres do sertanejo brasileiro – Foto: Arquivo Pessoal

Uma mulher no sertanejo

“O pessoal sempre olhava meio torto, mas isso nunca me desanimou”, disse Nalva, que iniciou sua carreira em meados de 1970. A cantora foi uma das primeiras mulheres a adentrar o universo sertanejo em uma época em que nomes como Chitãozinho & Xororó e Cezar & Paulinho faziam sucesso.

Como hits como “Dia de Formatura”, “Avenida Boiadeira” e “Tá de Mal Comigo”, Nalva abriu portas para muitos outros nomes femininos do gênero que vieram depois.

Para ela, o fato de ser a primeira artista a se apresentar na Festa do Peão de Americana foi “muito importante para nós mulheres”.