Veja quem subiu ao palco nas 35 edições da Festa do Peão de Americana; Chitãozinho & Xororó são recordistas

A dupla Chitãozinho & Xororó, uma das maiores da música sertaneja brasileira e marcada por sucessos como “Evidências”, “Fio de Cabelo” e “Sinônimos”, é a que mais subiu ao palco da Festa do Peão de Americana na história.

Segundo levantamento inédito feito pelo LIBERAL (veja lista no final desta reportagem), considerando as 35 edições do evento desde 1987, os paranaenses de Astorga se apresentaram 23 vezes na cidade: 1989 a 1998, 2000, 2002, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 a 2019, 2022 e 2023.

Show de Chitãozinho e Xororó em 2022 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na sequência do ranking, vem outra tradicional dupla do sertanejo nacional: Zezé di Camargo & Luciano, com 17. O top-10 é completado por Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Edson & Hudson, Rionegro & Solimões, Luan Santana, Gusttavo Lima, Sandy & Júnior e Daniel.

Ao todo, 132 duplas, bandas ou cantores solo passaram pelo palco principal na história da festa, em quase 400 shows.

De acordo com o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr, responsável pela organização do evento, a pesquisa produzida pelo LIBERAL mostra a importância que Chitãozinho & Xororó têm para a música sertaneja e para o crescimento da festa no Estado de São Paulo.

Neste ano, a dupla tocará na noite de 8 de junho, um sábado – considerado o dia mais “nobre” e de maior movimentação.

“A dupla Chitãozinho & Xororó é o Roberto Carlos da música sertaneja. Foi com a música ‘Fio de Cabelo’ deles que a rádio FM passou a tocar sertanejo. Antigamente, era só a AM que tocava, e de madrugada”, lembrou Beto.

Em entrevista ao LIBERAL, Chitãozinho afirmou que a Festa do Peão de Americana é importante para a carreira da dupla. “Temos muito carinho pela Festa do Peão de Americana, ficamos muito felizes pelo público receber a gente de braços abertos. Assim como a gente faz parte da história da festa, com recorde de participação, a festa também marcou muito a nossa trajetória“, disse.

“O público de Americana é acolhedor demais, alegre, canta tudo com a gente”, completou Xororó.

Entre os artistas que não são do sertanejo, Raça Negra, do pagode; Ivete Sangalo, do axé; Jota Quest e Capital Inicial, do rock; e DJ Alok, da eletrônica, são os que mais participaram, por cinco vezes.

Com exceção à música eletrônica, os outros gêneros têm se tornado cada vez mais incomuns na line-up da festa, já que, de acordo com Beto, há uma mudança de perfil do público jovem.

O presidente do CCA apontou alguns shows de música eletrônica, a exemplo de DJ Alok e Dennis DJ, e de funk, que teve Anitta entre os destaques, como tentativas de atrair pessoas mais novas.

Uma história de quase 40 anos

A proximidade com Tião Procópio, um dos pioneiros da montaria no Brasil, e com Zé do Prato, histórico locutor de rodeio no País e que faleceu em 1992, possibilitaram a realização da primeira edição da Festa do Peão de Americana.

Beto conheceu ambos no início dos anos 1980, em um rodeio de Tanquinho, distrito de Piracicaba. Zé do Prato se interessou pela ideia de fazer um festival parecido em Americana e Tião, que atualmente é juiz de rodeio, era dono de uma boiada chamada “Douradinho” e também deu apoio para que o CCA promovesse uma competição local.

Porém, foi difícil convencer as autoridades locais e os diretores da Fidam (Feira Industrial de Americana) para que a primeira edição saísse do papel. Outra situação que não colaborou foi a morte de uma adolescente, atacada por um touro, em 1984, num rodeio clandestino feito no Estádio Victório Scuro, na Conserva.

Apenas em 1986, com a ajuda do amigo Pé Meneghel, vice-presidente do CCA, que foi possível conquistar a aprovação do então prefeito Carrol Meneghel e da diretoria da Fidam.

“Na minha cabeça, a festa tinha de ser lá [na Fidam]. Porque é um lugar estratégico da cidade. Era um local que passava muitos ônibus, um local conhecido e de fácil acesso”, comentou Beto.

Abertura da Festa do Peão de 1987 – Foto: Arquivo/Liberal

Em 12 de junho de 1987, finalmente teve início a trajetória de quase quatro décadas da Festa do Peão de Americana, com o primeiro show sendo de Nalva Aguiar, que já se destacava internacionalmente por suas canções, principalmente “Cowboy de Rodeio” e “Beijinho Doce”. Segundo o LIBERAL da época, 9 mil pessoas assistiram à apresentação.

“Naquela época, eu ganhei uma placa nos Estados Unidos, de maior cantora do country do Brasil. Eu fui muitas vezes para os Estados Unidos”, recordou Nalva, em entrevista à reportagem.

Ainda na edição de 1987, a dupla César & Paulinho arrastou quase 10 mil pessoas para o recinto improvisado da Fidam. Era um sinal de que a festa tinha tudo para crescer, o que realmente aconteceu ao longo dos anos.

De acordo com Beto, a quinta edição em 1991, que contou, inclusive, com a cobertura da Rede Globo, foi o momento “de decolagem” do evento.

Em 1996, a festa recebeu Xuxa e Roberto Carlos, a rainha dos baixinhos e o rei, respectivamente. O auge, porém, veio em 13 de junho de 1997, quando Zezé di Camargo & Luciano levaram 49.721 pessoas ao recinto da feira, o recorde da Fidam.

Um público muito superior à estrutura do local e que fez com que moradores do entorno reclamassem na prefeitura. Incomodado, o então prefeito Waldemar Tebaldi barrou a festa na Fidam.

Naquele mesmo ano, em dezembro, o CCA comprou um terreno de quase 1 milhão de m² na região da Praia Azul.

“A gente tentou pedir para segurar mais um ou dois anos na Fidam, até a gente construir o Parque de Eventos. Eu acho que faltou um pouco de bom senso, né? Porque a gente já tinha o terreno, não precisava ir para Nova Odessa. Nós gastamos muito lá, para adequar o recinto”, comentou Beto.

Mas não teve jeito, a Festa do Peão de Americana, por dois anos, foi realizada no Anhanguera Outlet Center, em Nova Odessa.

Para o presidente do CCA, esse foi o momento mais delicado da história do festival, mais do que a própria pandemia da Covid-19, que motivou o cancelamento das edições de 2020 e 2021. Neste recinto, o recorde também foi de Zezé di Camargo & Luciano, no dia 12 de junho de 1998, com 55 mil pessoas.

A mudança para que o Parque de Eventos do CCA, onde acontece até hoje, se deu em 2000 e representou a realização de um sonho para os responsáveis pela festa.

A nova estrutura possibilitou o crescimento econômico e de visibilidade do evento, que passou a trazer nomes ainda mais gabaritados da música sertaneja (principalmente do sertanejo universitário).

A dupla Jorge & Mateus, por exemplo, detém o recorde de público em 13 edições consecutivas (de 2009 a 2019, 2022 e 2023) – eles esgotaram os ingressos, aproximadamente 65 mil, em todos esses anos.

O apelo do goianos de Itumbiara é tão grande que nem mesmo uma forte chuva na primeira vez que tocaram, em 10 de junho de 2009, atrapalhou a realização do show.

“Eu cheguei à cozinha e pedi um copo de whisky, porque eu achava que não ia acontecer o show. Estava um dilúvio. Aí me falaram que estava lotado o lado de fora, não parava de chegar gente”, lembrou Beto.

“O empresário deles veio me falar para cancelar e eu respondi: nem que se for amanhã, 10 horas da manhã, mas nós vamos fazer esse show. Puxa os aparelhos para trás, seca eles, mas nós não vamos cancelar”, completou.

A dupla também motivou a mudança de layout do Parque de Eventos, em 2011, para comportar mais público e permitir que as pessoas circulassem dentro do recinto. Isso, segundo o presidente do CCA, é um exemplo de que o festival soube se adaptar ao longo da história.

“A Festa de Americana já nasceu grande. Quando fizemos a primeira edição, a gente já queria trazer nomes de peso. Mas a festa cresceu, a gente tem um nome e um prestígio muito grande com quem vem tocar aqui”, disse Beto.

Confira quem se apresentou em cada uma das edições da Festa do Peão:

1987

Nalva Aguiar

César e Paulinho

1988

Tião Carreiro e Pardinho

Sérgio Reis

Roberta Miranda

1989

João Mineiro e Marciano

Milionário e Zé Rico

Nalva Aguiar

Chitãozinho e Xororó

1990

Christian e Ralf

João Mineiro e Marciano

Roberta Miranda

Sérgio Reis

Pedro Bento e Zé da Estrada

Chitãozinho e Xororó

1991

João Mineiro e Marciano

Leandro e Leonardo

Roberta Miranda

Milionário e Zé Rico

Chitãozinho e Xororó

1992

Christian e Ralf

Chitãozinho e Xororó

Zezé di Camargo e Luciano

Fafá de Belém

Leandro e Leonardo

1993

Gian e Giovani

Zezé di Camargo e Luciano

Daniela Mercury

Sandy e Júnior

Leandro e Leonardo

Chitãozinho e Xororó

1994

Jorge Ben Jor

Leandro e Leonardo

Raça Negra

Zezé di Camargo e Luciano

Sandy e Júnior

Chitãozinho e Xororó

1995

Sandy e Júnior

João Paulo e Daniel

Raça Negra

Xuxa

Zezé di Camargo e Luciano

Daniela Mercury

Chitãozinho e Xororó

1996

Raça Negra

Xuxa

Zezé di Camargo e Luciano

Roberto Carlos

Sandy e Júnior

Chitãozinho e Xororó

1997

João Paulo e Daniel

Skank

Daniela Mercury

Gian e Giovani

Netinho

É o Tchan

Leandro e Leonardo

Zezé di Camargo e Luciano

Raça Negra

Sandy e Júnior

Chitãozinho e Xororó

1998

Daniel

Negritude Júnior

Só Pra Contrariar

Claudinho e Buchecha

Sandy e Júnior

Cheiro de Amor

Zezé di Camargo e Luciano

Titãs

Chitãozinho e Xororó

1999

Daniel

Terrasamba

Skank

Zezé di Camargo e Luciano

Sandy e Júnior

Rick e Renner

Gian e Giovani

Ivete Sangalo

Rionegro e Solimões

Titãs

Show Amigos

2000

Raimundos

Daniel

Mauricio Manieri

Rick e Renner

Rionegro e Solimões

Leonardo

Zezé di Camargo e Luciano

Titãs

Chitãozinho e Xororó

2001

Jota Quest

Daniel

Raimundos

Teodoro & Sampaio

Milionário e Zé Rico

Rionegro e Solimões

KLB

Zezé di Camargo e Luciano

Bruno e Marrone

Sandy e Júnior

2002

Skank

Rionegro e Solimões

Chitãozinho e Xororó

Capital Inicial

Falamansa

Daniel

Bruno e Marrone

Zezé di Camargo e Luciano

2003

Edson e Hudson

Milionário e Zé Rico

Banda Tradição

Capital Inicial

Ivete Sangalo

Almir Sater

Rionegro e Solimões

Zezé di Camargo e Luciano

Daniel

Bruno e Marrone

Rouge

2004

Charlie Brown Jr.

Guilherme e Santiago

Capital Inicial

Gino e Geno

Rionegro e Solimões

Almir Sater

Sérgio Reis

Jota Quest

Daniel

Bruno e Marrone

Matogrosso e Mathias

Rick e Renner

2005

O Rappa

Edson e Hudson

Gino e Geno

Jota Quest

Sérgio Reis

Milionário e Zé Rico

Rionegro e Solimões

Bruno e Marrone

Zezé di Camargo e Luciano

Sandy e Júnior

2006

CPM 22

Charlie Brown Jr.

Edson e Hudson

Jota Quest

Jeito Moleque

Jammil e Uma Noites

Daniel

Babado Novo

Banda Calypso

Bruno e Marrone

Zezé di Camargo e Luciano

Gino e Geno

2007

Gino e Geno

Rick e Renner

Capital Inicial

César Menoti e Fabiano

Babado Novo

Victor e Léo

Chitãozinho e Xororó

Jeito Moleque

Banda Eva

Rionegro e Solimões

Roupa Nova

Bruno e Marrone

Edson e Hudson

Inimigos da HP

2008

Ivete Sangalo

Bruno e Marrone

Grupo Gabana

Cláudia Leitte

Victor e Léo

Edson e Hudson

Chitãozinho e Xororó

Zé Henrique e Gabriel

2009

João Bosco e Vinícius

Jorge e Mateus

Grupo Pixote

Exaltasamba

Eduardo Costa

César Menoti e Fabiano

Ivete Sangalo

Ricardo e João Fernando

Daniel

Padre Fábio de Melo

Fernando e Sorocaba

NX Zero

Victor e Léo

Maria Cecília e Rodolfo

Edson e Hudson

Rionegro e Solimões

2010

Fernando e Sorocaba

Hugo Pena e Gabriel

Maria Cecília e Rodolfo

Luan Santana

Marcos e Belutti

João Bosco e Vinícius

Ricardo e João Fernando

Cláudia Leitte

Banda Restart

Vitor e Vitória

Edson e Você

Exaltasamba

Lucas e Luan

Jorge e Mateus

Victor e Léo

Zezé di Camargo e Luciano

2011

Fernando e Sorocaba

Guilherme e Santiago

João Bosco e Vinícius

Gusttavo Lima

Chitãozinho e Xororó

Paula Fernandes

Luan Santana

Michel Teló

Exaltasamba

Jota Quest

Capital Inicial

Jorge e Mateus

Munhoz e Mariano

Victor e Léo

Apresentação de Luan Santana, em 2011 – Foto: Arquivo/Liberal

2012

Gusttavo Lima

Edson e Hudson

Rebeldes

Banda Restart

João Carreiro e Capataz

Guilherme e Santiago

Ivete Sangalo

Luan Santana

Paula Fernandes

Victor e Léo

Ricardo e João Fernando

João Neto e Frederico

Chitãozinho e Xororó

Maestro João Carlos Martins e Orquestra

João Bosco e Vinícius

Humberto e Ronaldo

Michel Teló

Fernando e Sorocaba

Jorge e Mateus

Bruno e Marrone

2013

João Bosco e Vinícius

João Neto e Frederico

João Carreiro e Capataz

Sorriso Maroto

Cláudia Leitte

Naldo

Israel Novaes

Jorge e Mateus

Ricardo e João Fernando

Luan Santana

Guilherme e Santiago

Maria Cecília e Rodolfo

Cristiano Araújo

Munhoz e Mariano

Humberto e Ronaldo

Gusttavo Lima

Fernando e Sorocaba

2014

Cristiano Araújo

Jads e Jadson

Só Pra Contrariar

DJ Yves Larock

Bruno e Marrone

Rionegro e Solimões

Luan Santana

Anitta

Henrique e Juliano

Fernando e Sorocaba

Lucas Lucco

Gusttavo Lima

Guilherme e Santiago

Jorge e Mateus

Israel Novaes

Chitãozinho e Xororó

Edson e Hudson

2015

Chitãozinho e Xororó

Edson e Hudson

Bruninho e Davi

Leonardo e Eduardo Costa

Cristiano Araújo

Fernando e Sorocaba

Henrique e Juliano

Bruno e Marrone

César Menoti e Fabiano

Victor e Léo

Zezé di Camargo e Luciano

Gusttavo Lima

Jorge e Mateus

Guilherme e Santiago

Matheus e Kauan

Cláudia Leitte

Henrique e Diego

2016

Fiduma e Jeca

Edson e Hudson

Henrique e Diego

Henrique e Juliano

Zé Neto e Cristiano

Jads e Jadson

Pedro Paulo e Alex

Wesley Safadão

Leonardo e Eduardo Costa

Jorge e Mateus

Matheus e Kauan

Luan Santana

2017

Gusttavo Lima

Simone e Simaria

Wesley Safadão

Matheus e Kauan

Israel e Rodolfo

Luan Santana

Guilherme e Santiago

Zé Neto e Cristiano

Henrique e Juliano

Marília Mendonça

Maiara e Maraísa

Gustavo Mioto

Jorge e Mateus

DJ Alok

Chitãozinho e Xororó

Bruno e Marrone

2018

Marília Mendonça

Anitta

DJ Samhara

Simone e Simaria

Wesley Safadão

Dennis DJ

César Menoti e Fabiano

Matheus e Kauan

Vintage Culture

Thiaguinho

Atitude 67

Henrique e Juliano

Gusttavo Lima

Jorge e Mateus

DJ Alok

Cleber e Cauan

Chitãozinho e Xororó

Bruno e Marrone

2019

Marília Mendonça

Wesley Safadão

Dennis DJ

Zé Neto e Cristiano

Gustavo Mioto

Luan Santana

Fernando e Sorocaba

Gusttavo Lima

Ferrugem

Felipe Araújo

Raça Negra

Kevinho

Jorge e Mateus

DJ Alok

César Menoti e Fabiano

Chitãozinho e Xororó

2022

Henrique e Juliano

Barões da Pisadinha

Gusttavo Lima

Edson e Hudson

César Menoti e Fabiano

Luan Santana

DJ Pedro Sampaio

Leonardo e Bruno e Marrone

Dennis DJ

João Marcus e Vinicius

Maiara e Maraísa

DJ Alok

Hugo e Guilherme

Jorge e Mateus

Zé Neto e Cristiano

Gustavo Mioto

DJ Sevenn

Chitãozinho e Xororó

2023

Henrique e Juliano

DJ Alok

Luan Santana

Gusttavo Lima

Gustavo Mioto

DJ Pedro Sampaio

KVSH

Maiara e Maraísa

Edson e Hudson

Rionegro e Solimões

Ana Castela

Hugo e Guilherme

Jorge e Mateus

Matheus e Kauan

Zé Neto e Cristiano

DJ Sevenn

Chitãozinho e Xororó

Zezé di Camargo e Luciano

*Colaborou Letícia Meneghel