Musical ‘Anna e a Rainha do Gelo’ se apresenta no Teatro Lulu Benencase

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste domingo (21) o musical “Anna e a Rainha do Gelo”, inspirado no filme “Frozen: Uma Aventura Congelante” (2013). Os ingressos estão à venda e há desconto para compra antecipada.

O espetáculo conta a história de duas irmãs que foram separadas à força por conta de um segredo perigoso. Enquanto uma delas luta para encontrar o seu lugar e para controlar os poderes com os quais nasceu, a outra embarca em uma aventura para recuperar sua família e salvar o seu reino. As duas procuram desesperadamente por amor, mas ainda não sabem muito bem como encontrá-lo.

O destaque da produção é o elenco com mais de 30 atores, cantores e bailarinos, que trazem à cena personagens amados que conquistaram o público de todas as idades. A peça conta com as princesas Anna e Elsa, Kristoff, o boneco de neve Olaf, a rena Sven, o príncipe Hans, entre outros personagens desse sucesso da Disney.

O destaque da produção é o elenco com mais de 30 atores, cantores e bailarinos – Foto: Thiago Cardoso / DIvulgação

Cantadas ao vivo, as músicas apresentam orquestração primorosa. O repertório inclui os grandes sucessos do filme, como “Livre Estou”, “Por Uma Vez na Eternidade” e “Vejo uma Porta Abrir”, além de canções originais criadas para a versão apresentada na Broadway. O musical americano tem roteiro de Jennifer Lee e músicas de Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez.

Levando aos palcos toda a magia da animação “Frozen”, o espetáculo reconta a história que encantou o público com sua mensagem de empoderamento. As duas princesas retratadas no filme são protagonistas de suas histórias e tomam em suas mãos a condução de seus próprios destinos.

O roteiro foi inspirado no conto de fadas “A Rainha da Neve”, de Hans Christian Andersen, e traz elementos da cultura norueguesa nas roupas e arquitetura. O longa-metragem da Disney ganhou o Oscar de Melhor Animação e Melhor Canção Original por “Let It Go”.

“Anna e a Rainha do Gelo” estreou em 2019 e agora retorna aos palcos. O espetáculo é uma produção da Bravo Teatro Musical. A equipe criativa de “Anna e a Rainha do Gelo” também foi responsável por montagens como “Minha Mãe e Meus Pais” (2015) – uma adaptação do musical Mamma Mia! e “Deu a Louca no Convento” (2016) – uma adaptação do musical Mudança de Hábito.

ACONTECE

O espetáculo musical “Anna e a Rainha do Gelo” se apresenta neste domingo, às 17h. Os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada), R$ 50 (antecipada) e R$ 60 (inteira). Eles podem ser comprados através do site Sympla.com.br. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3145.