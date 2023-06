Mostra reúne 14 artistas em Campinas e propõe reflexões sobre a presença feminina na arte

Ligia Testa é a curadora da mostra coletiva com obras feitas por mulheres - Foto: Luciana de Almeida / Divulgação

“As mulheres precisam estar nuas para entrar no Metropolitan Museum, em Nova York? Na seção de arte moderna, 5% dos artistas são mulheres, mas 85% da nudez nas obras é feminina”. A provocação é do Guerrilla Girls, grupo nova-iorquino de artistas feministas anônimas. É com essa frase que Ligia Testa, uma das mais renomadas curadoras de arte de Campinas, começa a falar sobre a exposição NQHOMA: “Nós Que Habitamos o Mundo Alheio!”, disponível para visitação até 20 de agosto na região.

Inaugurada em junho na Galeria Ligia Testa, em Campinas, a mostra coletiva reúne 14 artistas e propõe reflexões sobre a presença feminina na arte. Organizadora das obras, Ligia Testa reuniu mulheres de diferentes origens, profissões, classes sociais, idades, formações, técnicas e histórias de vida. Há brancas, negras, periféricas, mães, donas de casa, arquitetas, engenheiras, jornalistas, fonoaudiólogas, economistas, linguistas e psicólogas. “Não importa, antes de tudo são mulheres e minoria nas galerias do mundo”, escreveu Ligia no texto da curadoria.

Vindas de diversas cidades do Brasil e do mundo, essas artistas têm suas obras costuradas por um fio condutor. “Em comum, pesa a consciência de que não é fácil morar no mundo alheio, onde não são convidadas naturalmente a participar”, explicou a curadora.

Entre as artistas, está Doris Homann, que nasceu em Berlim em 1898 e migrou para o Brasil com as filhas. Sua obra é considerada revolucionária e muito à frente de seu tempo ao retratar dores e guerras, mas também ao enaltecer o sexo e os prazeres femininos.

“A proposta desta exposição é mais uma de muitas iniciativas para provocar conversas, reações, discussões, para adensar a busca pela igualdade de gênero nos acervos mundo afora, e para propiciar que as pessoas contemplem a arte produzida do ponto de vista feminino”, explica a curadora Lígia Testa.

Integram a exposição NQHOMA as artistas Cristiane Maschietto, Cristina Sagarra, Di Miranda, Doris Homann, Duda Clementino, Fernanda Carvalho, Flavia Jackson, Gisela Faganello, Josie Mengai, Mariana Gadelha, Nadir Santilli, Nenesurreal, Olívia Niemeyer e Tania Martins.

Exposição

NQHOMA: “Nós Que Habitamos o Mundo Alheio!” pode ser visitada até 20 de agosto com agendamento pelo WhatsApp (19) 99792-7221. A Galeria Ligia Testa fica na Avenida Dr. Heitor Penteado, número 1611, no Taquaral, em Campinas. A entrada é gratuita.