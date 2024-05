Inscrições para 5ª Mostra de Dança de Americana vão até este domingo

O dançarinos devem realizar o cadastro no site da prefeitura

Em 2023, a 4ª Mostra de Dança levou mais de 150 bailarinos ao palco do Lulu Benencase - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

As inscrições para a 5ª Mostra de Dança de Americana vão até este domingo (19). A ficha para o cadastro e o regulamento estão disponíveis no banner na página principal do site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

A Mostra será realizada nos dias 6 e 7 de junho, às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada será solidária, com troca de ingresso por 2 quilos de alimentos (exceto sal e açúcar), que serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

O evento tem o objetivo de fomentar a cultura da cidade, gerando a possibilidade de apresentação dos grupos e artistas da área de dança.

Em 2023, a 4ª Mostra de Dança levou mais de 150 bailarinos ao palco do Lulu Benencase. Os dançarinos, institutos e academias apresentaram números solo e em grupo de danças urbanas, ballet, jazz dance, contemporâneo, k-pop, danças árabes e jazz funk, entre outros estilos.

“A Mostra de Dança de Americana é um espetáculo de alto nível, que reúne bailarinos excelentes, levando arte e cultura para nossa população”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O evento é uma realização da Câmara Setorial de Dança em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.