MAC de Americana terá oficina gratuita de cinema

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana recebe na quinta-feira (25) a oficina gratuita “Desmistificando a interpretação para cinema”, ministrada pelo ator e pesquisador de cinema Eduardo Bordinhon. Realizada pelo Programa Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som), do governo de São Paulo, a oficina oferece 20 vagas e marca o retorno das atividades presenciais do projeto em Americana.

Os interessados em participar devem se inscrever através do telefone (19) 3408-4835, pelo e-mail mac@americana.sp.gov.br ou pessoalmente no MAC Americana. A oficina acontece das 14h às 18h.

MAC Americana fica na Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Ao longo da prática, serão abordados temas como leitura do roteiro, construção da cena a partir de ações, jogos entre os atores e imaginação.

“Estamos muito felizes com o retorno das atividades presenciais no MAC por meio desta oficina, ideal para quem quer aprender mais sobre interpretação para o cinema ou mesmo para quem quer fazer um filme e dirigir seu elenco”, destacou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

CURRÍCULO

Responsável por ministrar a oficina, Eduardo Bordinhon é doutorando em Multimeios e Mestre em Artes da Cena pela Unicamp. Ele pesquisou a interpretação e a direção de atores para cinema. Atualmente, é membro do Grupo de Estudo do Ator no Audiovisual da Unicamp.

Ainda na área acadêmica, é professor convidado do curso de Pós-graduação em História da Arte da Faculdade Belas Artes e do módulo de interpretação para cinema do curso Técnico em Teatro do Senac São Paulo.

Como ator de cinema, trabalhou nos longas “Corte Seco” (2014), “Hamlet” (2015) e “Na Selva das Cidades” (2017), além de diversos curtas, nos quais trabalhou como ator ou preparador de elenco. Bordinhon faz documentários em Super 8, com destaque para “Trabalhadores no feriado do Dia de Trabalho” (2018) e “28 de outubro de 2018” (2019). No teatro, foi membro da Cia de Teatro Acidental e é ator no espetáculo LOBO.

ATIVIDADES

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana divulgou que o MAC volta a receber as sessões presenciais de cinema realizadas pelo Pontos MIS em junho.

“Temos trabalhado intensamente para reativar as atividades de difusão cultural, formação de público e incentivo à produção audiovisual em Americana e a reabertura do MAC em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa é resultado desse esforço coletivo”, declarou a secretária.