MAC de Americana exibe filme para pessoas com Síndrome de Down nesta quinta-feira

A ação celebra o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana exibe o filme “Colegas” nesta quinta-feira (21), em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. As sessões serão exibidas às 8h30 e às 13h30. O museu fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

A atividade é destinada às pessoas com deficiência e seus familiares. A realização é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria de Cultura e Turismo e APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana.

O filme nacional narra a inspiradora jornada de três jovens com síndrome de Down: Stallone, Aninha e Márcio. A história segue esses protagonistas corajosos enquanto fogem do instituto onde residem, em busca da realização de seus sonhos.

O longa tem direção e roteiro de Marcelo Galvão e é estrelado por Ariel Goldenberg, Rita Pokk e Breno Viola, com participação de Lima Duarte, entre outros artistas. É o primeiro filme brasileiro protagonizado por atores com síndrome de Down.

Os interessados em participar das sessões devem se inscrever por meio do link https://forms.gle/HXjS1PF9hvmkMo898.