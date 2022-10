Livro produzido pela Unimed celebra histórias de dez mulheres vitoriosas

Pacientes da Oncologia Clínica tiveram seus relatos ouvidos - Foto: Joyce Pupio Fotografia / Divulgação

A última terça-feira (4) foi um dia especial para Aline, Alvarina, Ana Lúcia, Andrea, Claudirene, Cremilda, Fernanda, Helen, Jacira e Tamiris. As dez mulheres tiveram o primeiro contato com o livro “Crônicas de Primavera: o ressignificar de mulheres reais”, produzido pela Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que conta a história inspiradora de cada uma delas na luta contra os cânceres de mama e de colo de útero.

As pacientes da Oncologia Clínica tiveram seus relatos ouvidos e escritos pela equipe interna da cooperativa, e foram convidadas para uma sessão de fotos. O projeto é embasado na campanha de conscientização Outubro Rosa. O lançamento do livro foi reservado para as pacientes biografadas, no restaurante Estação Valentina, no Tivoli Shopping.

Uma delas, Tamiris Alexandre de Paula, analista de RH de 34 anos e moradora de Americana, disse que contar a própria história foi muito prazeroso, principalmente pela motivação de incentivar outras mulheres e mostrar que existem histórias de sucesso contra o câncer.

“Quando descobrimos o câncer achamos que vamos morrer, então poder dizer que somos sobreviventes, com histórias boas para contar, de superação, de vida, para mim foi prazeroso. É uma mensagem clichê, mas tudo passa. Com força, fé e apoio, a gente consegue vencer”, comentou.

A participação em “Crônicas de Primavera” é uma comemoração para Andrea Ferreira de Araújo Franciscon, que está curada há 5 anos.

Fisioterapeuta de 36 anos e moradora de Nova Odessa, ela acredita que o livro pode ajudar quem recebe o diagnóstico de câncer a aceitar os desafios. “Muitas vezes queremos ser tão fortes pela família, que esquecemos de olhar para dentro da gente, aceitar a doença e encarar ela com firmeza, sem deixar se abalar”, destacou.

O livro possui prefácio escrito pela superintendente da rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, Carla Eliana Bueno. Também traz duas entrevistas: o coordenador do serviço de oncologia, médico Gilmar Nepomuceno Araújo, comenta sobre a importância do acolhimento e traz perspectivas para o futuro do tratamento contra o câncer, e a médica oncologista Tatiana Bonvino e Silva esclarece dúvidas e compartilha informações sobre a prevenção e tratamento da doença.

“Crônicas de Primavera” está sendo distribuído com quantidade limitada no prédio de vendas e administrativo da Unimed em Americana, localizado na Avenida Brasil, número 555. Para ter um exemplar, o interessado deve doar um pacote de absorventes de qualquer marca e tamanho. Os produtos de higiene serão encaminhados para instituições em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.