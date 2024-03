Kung Fu Panda ganha nova sequência e estreia 4º filme nesta quinta

O guerreiro é escolhido para ser o novo Líder Espiritual do Vale da Paz, mas enfrentará desafios com uma nova vilã

Após três filmes, o panda que luta kung fu retorna às telonas para estreia de uma nova sequência. “Kung Fu Panda 4”, animação da Universal Pictures e DreamWorks, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21).

Depois de três aventuras arriscando a vida para derrotar os mais poderosos vilões com sua coragem incomparável e incríveis habilidades em artes marciais, Po, o Dragão Guerreiro (Lucio Mauro Filho), foi escolhido para se tornar o líder espiritual do Vale da Paz.

Po precisará treinar um novo Dragão Guerreiro para enfim se tornar o Líder Espiritual – Foto: © 2024 DreamWorks Animation L.L.C. All Rights Reserved

A escolha pode ser problemática por várias razões. Primeiro, Po sabe tanto sobre liderança espiritual quanto sobre a dieta paleo(lítica). Além disso, ele precisa encontrar e treinar o mais rápido possível um novo Dragão Guerreiro antes de assumir sua nova posição.

Os acontecimentos recentes, no entanto, podem dificultar a nova jornada do guerreiro. Uma dama do crime, considerada perversa e poderosa, a Camaleoa (Taís Araujo), foi avistada no Vale da Paz.

Desta forma, um pequeno lagarto-fêmea que pode se transformar em qualquer criatura, grande ou pequena, pode causar problemas ao novo líder.

A Camaleoa está de olho no Cajado da Sabedoria de Po, que lhe daria o poder de trazer todos os vilões-mestres já derrotados por ele de volta ao reino espiritual.

Então, Po vai precisar de ajuda. Ele encontra apoio na rápida e astuta ladra Zhen (Danni Suzuki), uma raposa-das-estepes que tira Po do sério. Porém, as habilidades dela serão inestimáveis.

Em sua cruzada para proteger o Vale da Paz das garras reptilianas da Camaleoa, os dois vão formar uma inusitada dupla e aprender a trabalhar em parceria. Com isso, Po vai acabar descobrindo que os heróis podem surgir dos lugares e nos momentos mais inesperados.

O filme entra em exibição em todos os cinemas da RPT (Região do Polo Têxtil), com mais de 10 sessões disponíveis e ingressos a partir de R$ 14,50 (meia entrada Moviecom).