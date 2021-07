Hortolândia vai produzir documentário sobre cultura caipira

Hortolândia foi contemplada pelo programa “Juntos Pela Cultura”, realizado pela associação Amigos da Arte e o governo do Estado, para realizar um documentário sobre cultura caipira. O prefeito José Nazareno, o Zezé Gomes, e o secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, receberam o troféu do programa nesta semana.

Mestre Chiquinho, ilustre morador que há 40 anos atua na divulgação das manifestações da cultura caipira na cidade, será a figura central do filme “Ao Mestre Chiquinho Com Carinho”, que começará a ser produzido em agosto.

Secretário de cultura e prefeito de Hortolândia receberam o prêmio – Foto: Divulgação – Prefeitura de Hortolândia

Com duração prevista de 15 minutos, o documentário mostrará a trajetória de Mestre Chiquinho, desde suas origens até sua chegada e atuação na cidade. A exibição do documentário está prevista para o fim do ano nas plataformas digitais da prefeitura. O material também será disponibilizado para entidades, organizações e escolas do município e enviado para o programa.

Nascido em Arealva (SP), Francisco Aparecido Borges de Almeida mora em Hortolândia desde meados dos anos 1970. É um dos fundadores da Companhia de Santos Reis Rosa dos Anjos, que mantém viva a tradição da Folia de Reis na cidade. É também um dos criadores do grupo Pioneiros do Catira, que faz apresentações de catira, estilo de dança popular cujo ritmo é conduzido pelas batidas dos pés e das mãos dos dançarinos, e da Orquestra de Viola Caipira de Hortolândia.

A cidade ainda foi escolhida para ser um dos municípios participantes do projeto “Circuito SP Online”, com uma live artístico-cultural promovida em agosto. Além disso, a Banda Municipal de Hortolândia foi anunciada para receber o Prêmio Funarte de Apoio a Bandas de Música, da Funarte (Fundação Nacional de Artes), órgão vinculado ao Ministério do Turismo, que destinará quatro instrumentos importados ao município.