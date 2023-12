História americanense será revivida em documentário

A série documental “Americana conta sua história: em fatos e prosas” chega no terceiro capítulo com foco na industrialização

A história americanense está sendo revivida com a série documental “Americana conta sua história: em fatos e prosas”. No terceiro capítulo, que estreia nesta quinta-feira (14), o foco será a industrialização da cidade. A exibição acontece às 19h30 no Teatro Municipal Lulu Benencase.

“Uma série de documentários é de suma importância para o município, considerando que nossa história está gradualmente desaparecendo”, apontou o diretor da obra, Carlos Sant’Anna. De acordo com ele, à medida em que os americanenses e figuras que ajudaram a construir a cidade envelhecem, detalhes importantes e valiosas recordações são perdidas.

Documentário reúne relato de ex-funcionários, familiares de industriais e faccionistas que trabalhavam para as indústrias – Foto: Leandro Agnuzzi

“É crucial agir rapidamente para resgatar esse acervo, que representa a essência da nossa identidade”, completou. Nesse novo capítulo, chamado de “Fase III – Industrialização”, o foco será o período em que a Americana se tornou a “Princesa Tecelã”, entrando a fundo na época em que as fábricas de tecido “dominavam” o município.

Carlos aponta que a cidade não conta com museus que eternizam as memórias da história da cidade para que pudessem construir esse documentário. O maior acervo, que pode ajudar na produção, pertence ao LIBERAL, parceiro do projeto.

O documentário teve como base depoimentos de ex-funcionários, familiares de industriais e faccionistas que trabalhavam para as indústrias. A obra contém informações que remontam desde o início da indústria, sua expansão, momentos de crises, transformações, Fidam (Feira Industrial de Americana), chegada de indústrias de outros segmentos e visão de futuro da indústria local.

“Estamos empenhados em mobilizar e incentivar toda a população, especialmente aqueles que têm ou tiveram uma conexão direta com nossa industrialização, para participar desse lançamento”, disse Sant’Anna.