Grafiteiro realiza intervenção artística em ponto de ônibus

Intervenção artística faz parte do projeto “Pedrovisk De Ponto A Ponto”, contemplado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc

Desenho que Pedro Vitor dos Santos Machado, o Pedrovisk, fará no ponto de ônibus - Foto: Prefeitura de Hortolândia - Divulgação

O grafiteiro Pedro Vitor dos Santos Machado, o Pedrovisk, realiza uma arte num ponto de ônibus na rodovia SP-101, neste sábado (10), em Hortolândia. A intervenção artística faz parte do projeto “Pedrovisk De Ponto A Ponto”, contemplado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc.

Com início dos trabalhos às 7h, o artista pintará um desenho num ponto de ônibus na rodovia SP-101, sentido Monte Mor, próximo ao trevo da EMS, na entrada do município. A previsão é que a intervenção se encerre às 17h30. O desenho, intitulado “Oceano”, será pintado na parte de trás do abrigo do ponto de ônibus. A imagem terá em torno de 5 metros de largura por 3 metros de altura.

O grafiteiro obteve autorização da concessionária Rodovias do Tietê, que administra a rodovia SP-101, e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), órgão do governo estadual, para realizar a intervenção artística.

Conforme orientações da concessionária e da agência estadual, o desenho deverá ser feito na parte traseira do abrigo para evitar acidentes de trânsito. O artista também colocará no teto do abrigo uma mensagem educativa para os usuários do ponto.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira