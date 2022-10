‘Frida’ abre programação do Pontos MIS no MAC de Americana

As artes plásticas serão homenageadas pela seleção de filmes exibidos gratuitamente em outubro no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana. Os longas sobre a vida dos artistas Frida Kahlo e Jean-Michel Basquiat, e sobre a obra mais famosa do pintor Johannes Vermeer, poderão ser vistos em sessões do Programa Pontos MIS, nos dias 10, 17 e 24, sempre às 19h30.

No primeiro dia será exibido “Frida” (2002), com Salma Hayek como a pintora mexicana e Alfred Molina como Diego Rivera – Foto: Divulgação

No primeiro dia será exibido “Frida” (2002), com Salma Hayek como a pintora mexicana e Alfred Molina como Diego Rivera, seu companheiro e também artista. O filme foi premiado com o Oscar de melhor maquiagem e trilha sonora. A exibição de “Moça com Brinco de Pérola” (2003), estrelado por Scarlett Johansson, será no dia 17.

O filme mostra um período da vida de Griet, uma jovem camponesa que, no século XVII, é obrigada a trabalhar na casa do pintor Johannes Vermeer, interpretado por Colin Firth, e acaba se tornando sua musa inspiradora.

Já “Basquiat” (1996), é um drama biográfico baseado na vida do artista pós-moderno Jean-Michel Basquiat, que usou suas raízes de grafite e arte de rua como base para criar pinturas sobre tela em estilo de colagem.