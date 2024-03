Festival Raízes terá show gratuito de Edson & Hudson, em Santa Bárbara

Evento será no dia 26 de maio, no Complexo Usina Santa Bárbara; demais atrações serão divulgadas em breve

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), anunciou nesta quinta-feira (28) a dupla Edson & Hudson como atração principal do Festival Raízes de Santa Bárbara. Com entrada gratuita, o evento será no dia 26 de maio, no Complexo Usina Santa Bárbara, englobando o Encontro de Orquestras de Viola e o Desfile de Cavaleiros.

A dupla Edson & Hudson – Foto: Reprodução/Redes sociais

As demais atrações serão divulgadas em breve. O Festival Raízes tem realização da Prefeitura de Santa Bárbara, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Edson é & Hudson uma das maiores duplas que nós temos do sertanejo no nosso País. Já estou entrando no clima e quero convidar vocês para entrarem junto comigo. Dia 26 de maio nós vamos ter o Festival Raízes, que é o festival sertanejo aqui de Santa Bárbara, no Complexo Usina Santa Bárbara. Será um evento com boa gastronomia, com organização, com segurança e essa dupla fantástica. Está todo mundo convidado. Espero vocês lá”, convidou Piovezan.

Edson & Hudson

A dupla nasceu no circo e foi literalmente no picadeiro onde tudo começou. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, formaram a dupla Pep e Pupi, que depois se transformou em Edson e Hudson.

Os anos de luta foram recompensados no ano 2000 com a faixa “Azul”. Na sequência, tudo o que os irmãos gravavam, inclusive o que tinha sido registrado anteriormente, se transformou em sucesso.

A afinação e extensão vocal de Edson e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson criaram um paradigma no mercado sertanejo.

Com eles, a cena do gênero se transformou e deu início a uma nova era musical, com ritmos e influências diferentes, apresentando o novo sertanejo com atitude rock‘n’ roll. Ao longo da carreira, gravaram mais de 500 músicas e venderam cerca de 12 milhões de cópias.