Festa do Peão de Hortolândia começa nesta sexta

Serão dois finais de semana com artistas de renome do sertanejo, como Henrique e Juliano e Gusttavo Lima

A Festa do Peão 2024 de Hortolândia tem início nesta sexta-feira (10), na Av. da Emancipação. O evento vai reunir artistas de renome do sertanejo durante dois finais de semana completos.

A abertura da festa tem a dupla Israel & Rodolffo como o show principal da noite. O sábado (11) e domingo (12) terão as duplas Henrique & Juliano e Rionegro & Solimões, respectivamente.

Na sexta-feira (17), Gusttavo Lima reabre a segunda semana de evento acompanhado da dupla Bruno & Denner. No sábado (18), a Festa do Peão recebe o funkeiro MC Daniel, e a cantora Manu Bahtidão. O evento encerra com Guilherme & Benuto no domingo (19).

A festa terá ainda a participação de artistas de Hortolândia. Os vencedores do concurso Seletiva Sertaneja, realizado pela prefeitura, serão o ato de abertura de shows dos sertanejos que integram a programação principal do evento.

Neste domingo, a dupla Guilherme & Diego e a cantora Isabella Valentina abrem o show de Rionegro & Solimões. Já no dia 19, será a vez das cantoras Lilian Blumer e Dezza fazerem o esquenta para o show da dupla Guilherme & Benuto.

Os demais artistas que se classificaram no concurso farão show no Palco da Cultura, organizado pela Secretaria de Cultura.

A programação contará ainda com mais quatro artistas convidados: Henrique Rodrigues, Kauany Lima e os DJs Cristiano Rocha e Suzart.