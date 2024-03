Expo América recebe shows de Roberto Carlos e Fábio Jr., em Nova Odessa

O cantor Roberto Carlos, que sobe ao palco em abril – Foto: Caio Girardi/Divulgação

A RPT (Região do Polo Têxtil) será palco de renomes da música brasileira nos próximos meses. O espaço de eventos Expo América, em Nova Odessa, recebe os shows de Roberto Carlos, em abril, e de Fábio Jr., em junho. Os ingressos para as apresentações já estão à venda em plataformas online e ponto físico.

O show do “Rei” acontece no dia 14, um domingo, com os sucessos de sua carreira. Os portões para o recinto serão abertos às 20h. O espaço estará dividido em três setores: azul (frente ao palco); amarelo e branco.

Fábio Jr. se apresenta em show especial de Dia dos Namorados – Foto: Patrícia Ribeiro/Divulgação

Os ingressos são comercializados pela plataforma Eventim, com valores a partir de R$ 130 (meia setor branco) até R$ 800 (inteira setor azul).

Fábio Jr. se apresenta em um especial para o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, com a turnê “Bem Mais que os Meus 20 e Poucos Anos”, que contempla sua trajetória no mundo da música.

O evento será em formato “all inclusive” (tudo incluído), com oferta de bebidas, jantar e sobremesa. Os setores estão divididos em platinum, ouro, prata e bronze, e existem opções de mesas com quatro e dois lugares. Os valores variam de R$ 1,4 mil a R$ R$ 2,4 mil. As entradas estão disponíveis no bilheto.com.br.

Os ingressos para as duas atrações também podem ser adquiridos em ponto físico do Expo América dentro do Tivoli Shopping, próximo ao restaurante Outback.