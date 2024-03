Evento difunde cultura afro-brasileira através da capoeira em Santa Bárbara

O projeto “Africanidade” tem o objetivo de difundir a cultura afro-brasileira através da capoeira pelo município de Santa Bárbara d’Oeste. Contemplada pela Lei Paulo Gustavo, a iniciativa realiza a primeira ação neste sábado, às 17h, na Área de Bem-Estar e Lazer “Edgard Balam”, no Conjunto Roberto Romano.

Promovido pela Motta Cultura Afro Brasileira Produções, o evento será uma roda de capoeira gratuita e para todas as idades. Em uma parceria com a Secretaria da Educação, o evento terá a apresentação do Projeto Ser, do bairro Chácara Recreio Cruzeiro do Sul, que tem aulas de capoeira no programa.

Evento terá uma roda de capoeira gratuita para todas as idades – Foto: Divulgação

Essa é apenas a primeira edição do projeto, que estende as rodas de capoeira para os bairros Santa Rita de Cassia, no dia 6, e posteriormente ao Jardim Pérola. As duas próximas rodas também terão apresentações de escolas que têm a capoeira em sua grade curricular.

O circuito de apresentações se encerra em agosto, com um festival infantil realizado no Dia do Capoeirista, celebrado no dia 3. No evento estarão presentes escolas do município e grupos de capoeira de Santa Bárbara.

Todos os participantes receberão medalhas pela participação, oportunizada por uma parceria entre o idealizador do projeto e a Secretaria de Esporte. A programação com dia, horário e endereço dos eventos pode ser acompanhada no Instagram @capoeiramotta.

O projeto tem como propósito o resgate e a difusão da cultura afro-brasileira por meio da capoeira e manifestações culturais tradicionais. O “Africanidade” busca fortalecer a identidade e a “quebra de invisibilidade”, valorizando estas manifestações culturais sob um ponto de vista afirmativo.

A escolha dos bairros em que o projeto será realizado não foi por acaso, explicou o Mestre Motta, responsável pela iniciativa. Denominados como “territórios”, esses locais foram selecionados por terem mestres em trabalho ativo na comunidade.

“A proposta principal do projeto é fortalecer a capoeira como cultura afro nesses territórios que aqui em Santa Bárbara d’Oeste têm as rodas de capoeira físicas”, disse Motta.

PROTEÇÃO

O idealizador do projeto Africanidade também é presidente da Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, que realiza um trabalho voltado à cultura afro em Santa Bárbara e também em Americana durante todo o ano.

“O intuito da associação é realmente proteger essas manifestações culturais de um ponto de vista afirmativo”, disse Motta. A associação oferece aulas de capoeira e maracatu gratuitas, além de ter um trabalho ativo sobre religiões de matriz africana.

“Fizemos vários eventos no ano passado sobre intolerância religiosa e outras questões do segmento de cultura afro”, contou o mestre sobre o trabalho que realizam na região.