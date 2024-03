Espetáculo Via Crucis estreia 25ª edição nesta terça-feira, em Santa Bárbara 

A edição de 25 anos do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d´Oeste estreia a temporada nesta terça-feira (26). Com entrada gratuita, as encenações seguem até o Domingo de Páscoa (31), sempre às 20h, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

Para celebrar o marco de existência do Via Crucis, foi montada a maior estrutura que o espetáculo já teve. Serão cerca de três mil lugares para que o público se acomode nas arquibancadas, com o intuito de “garantir uma experiência única e emocionante”, de acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Além da expansão de lugares, o espetáculo também contará com novas tecnologias para incrementar a cenografia. Conforme noticiado neste domingo pelo LIBERAL, a encenação tem a adição dos moving washes – refletores em led que possibilitam a variação de cores e permitem que as cenas possam entrar em mais enfoque.

Além desta estrutura, a comemoração dos 25 anos do Espetáculo Via Crucis trará ao público nos dias de encenação uma nova montagem, concepção e roupagem.

“Trabalharemos novas passagens da Bíblia incluídas na dramaturgia desse ano e isso reverbera também na dramatização”, disse o diretor artístico, Otávio Delaneza.

Neste ano, a figura da mãe é a central em consonância com Jesus, fazendo uma contextualização com todas as mães e a importância delas nos contextos familiar, social, cultural e histórico.

Essa é a matriz que ressoará na própria dramaturgia e também na concepção de cenas, de acordo com Otávio.

Os 25 anos do espetáculo contemplarão 31 cenas com prólogo e epílogo, ganhando uma coreografia de abertura grandiosa pelo uso da dança-teatro, tendo como personagens mulheres do mundo todo com seus filhos.

“Algumas passagens bíblicas foram retomadas com novas roupagens como bodas de caná, o nascimento de Jesus e o batismo. Para este ano a cenografia está projetada para trazer dinamismos para as cenas e trocas, além de efeitos especiais e ilusão de ótica serão usados para compor cenas como a da tentação, a ressurreição e ‘grand finale’”, disse o diretor.

