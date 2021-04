Espetáculo propõe debate sobre poder

“Terremota” integra a programação do #EmCasaComSesc deste sábado; transmissão será ao vivo, às 15h, através do YouTube

Atriz interpreta uma menina inspirada nas personagens infantis Mafalda e Píppi Meialonga - Foto: Maria Clara Diniz - Divulgação

O espetáculo infantil “Terremota”, da Cia Bendita, é a atração deste sábado (10), às 15h, dentro da programação do #EmCasaComSesc, do Sesc São Paulo. Com texto e direção de Marcelo Romagnoli, o show conta com a participação da atriz Jackie Obrigon e o ator Guto Togniazzolo.

A peça conta a história de Maria, uma menina corajosa e esperta que mora com o tio Bigode e o gato Platão. A garota, que passa grande parte do dia sozinha em casa, tem como diversão analisar o mundo pela janela.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Num certo feriado, tio Bigode combina de viajar com Maria. Mas uma forte chuva atrapalha os planos e a menina fica indignada. Cheia de ideias e transbordando liberdade, ela decreta autonomia e funda, na própria sala de casa, um outro mundo: a República Terremota – que dá nome ao espetáculo.

O jogo criado por Maria e o tio Bigode pretende revelar a psicologia da relação de poder entre adultos. As reflexões do espetáculo se estendem sobre a própria essência da educação, tocando em questões políticas, éticas e pedagógicas. A montagem busca inspiração em duas grandes personagens do universo infantil: Mafalda, a menina sagaz, política e humanista criada pelo cartunista argentino Quino (1932-2020), e Píppi Meialonga, a garota inventada pela escritora sueca Astrid Lindgren (1907-2002), símbolo de independência e coragem.

Cia Bendita. A Cia Bendita é um grupo paulistano, fundado pela atriz e produtora Jackie Obrigon e a diretora e produrora Johana Albuquerque. A companhia se destaca na produção para o público infantil. Nas produções, busca estimular a inteligência e o humor do público de todas as idades.

A série #EmCasaComSesc teve início em abril de 2020, com um conjunto de transmissões ao vivo das linguagens de Música, Teatro, Dança, Crianças e Esporte – que somaram 13,5 milhões de visualizações, até dezembro do ano passado, no total de 434 espetáculos.

As transmissões permanecem em 2021 aos sábados, às 15h, no Instagram e no YouTube. O acervo completo está disponível pelo YouTube.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira