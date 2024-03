Espetáculo ‘Família de uma Mulher Só’ chega a Hortolândia neste sábado

Com entrada gratuita, a apresentação acontece às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos

A vida de uma palhaça desempregada, desiludida e exausta é o cerne do espetáculo “Família de uma Mulher Só”, que chega com apresentação gratuita a Hortolândia neste sábado (2). A encenação será no Teatro Elizabeth Keller de Matos, às 20h.

“Afinal, por trás de um nariz vermelho (ou preto), há sentimentos, emoções, dores e, claro, superação e esperança”. A Mimosa Muá, interpretada pela palhaça Nina Rocha, está passando por esta situação. Porém, em vez de se lamentar chorosa, ela dá a volta por cima para resistir e sobreviver, arrancando suspiros, gargalhadas e aplausos da plateia.

“Família de uma Mulher Só” tem o protagonismo de uma palhaça desempregada, desiludida e exausta – Foto: Edu Salzane

O projeto é concebido e protagonizado pela atriz e palhaça Nina, que divide palco com o ator e palhaço Eduardo Salzane. A direção da montagem é assinada por Cláudio Saltini, fundador da reconhecida Cia. Circo de Bonecos, de São Paulo.

“Família de uma Mulher Só” nasceu de uma inspiração contemporânea: a história de milhões de mulheres que vivem situações trágicas, entre falsas promessas, mentiras e até aborto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O gênero feminino é exposto a violências e a opressões desde o nascimento e, apesar disso, consegue tomar consciência de si, criar espaços para existir e voltar verdadeiramente a sorrir. Estamos sempre nos reerguendo e atuar como palhaça é o meu lugar de ressurreição”, disse Nina Rocha.

A fim de alinhar o enredo da montagem, a atriz-palhaça convocou lembranças e memórias pessoais e doloridas. De acordo com Nina, trata-se de uma dramaturgia autoficção, já que também há bastante invenção nesse processo de criação.

“Acredito que a riqueza do que a gente vive, quando toma consciência das coisas que viveu, pode contribuir com as vivências de mais alguém. Isso me anima a partilhar. Afinal, tudo que eu vivo é humano e, certamente, já atravessou ou está atravessando a vida de alguém que está ali, nos assistindo”.

Segundo o diretor, é nesse ponto de identificação e reconhecimento que está o destaque da montagem. Cláudio Saltini aponta que em primeiro momento a plateia pode até tentar julgar as atitudes da personagem, porque Mimosa Muá é muito humana, mas isso na verdade aproximará o público.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“[Mimosa] não esconde as suas reações e emoções diante dos fatos que aconteceram”, disse. “Ou seja, todos nós somos humanos e precisamos olhar para os nossos erros com discernimento e empatia. Tenho para mim que o erro é uma grande dádiva, já que, a partir dele, construímos novos caminhos”.

A atriz aponta ainda que a montagem de “Família de uma Mulher Só” potencializa a importância da mulher palhaça em cena, uma arte que por muito tempo foi exclusiva da figura masculina.

“As mulheres se apropriaram do direito ao riso e do fazer rir há pouco tempo, ainda temos muito que experimentar neste campo para encontrar o nosso modo de fazer, de ser palhaça, livre de opressões e violações”, disse Nina.

O projeto Família de uma Mulher Só é uma iniciativa do ProAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura e Economia Criativa), e visita cidades para apresentação.

Família de uma Mulher Só