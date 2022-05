Escritora de Americana lança trilogia infantil

A escritora americanense Luciene Tognetta estará em Adonópolis, espaço literário da Editora Adonis, neste sábado (28) para o lançamento de sua nova trilogia infantil. Composta pelos livros “Espera, moleque!”, “Coragem, moleque!” e “Abraça, moleque!”, a obra é perpassada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e as transformações que ela provoca na vida de um menino. As ilustrações são de Paulo R. Masserani.

No primeiro volume, “Espera, moleque!”, o personagem principal se depara com as mudanças provocadas pela pandemia e encara o tédio provocado pela interrupção abrupta do próprio cotidiano.

Lançamento ocorre neste sábado no Adonópolis, espaço literário da Editora Adonis, a partir das 10 horas – Foto: Divulgação

Já em “Coragem, moleque!”, ele descobre que apenas a esperança não dá conta, e que é preciso encarar certas verdades de frente para a pandemia terminar. Neste livro, são desenvolvidos problemas como fake news, indignação com a política e uma sociedade com valores invertidos.

“Se fosse só a pandemia do vírus, seria mais fácil. Mas em um momento em que se repelem as vacinas, em que há discursos que não são de assegurar a dignidade humana, o moleque vai contando de onde tem que buscar coragem”, explicou a escritora ao LIBERAL.

“Abraça, moleque!” encerra a trilogia ao propor que se refaçam as ideias das demonstrações de afeto sem o contato físico, abraçando sem braços, mas se sentindo acolhido.

“A trilogia conta uma história vivida na pandemia, com as sensações, sentimentos e experiências de maneira poética na visão de um moleque. O moleque não quer dizer menino homem, mas criança, aquele que está aprendendo, que ainda não sabe. Pode ser um moleque de três, 13, 33, 66 ou 99 anos”, disse a autora.

Luciene é autora de livros nas áreas da educação, psicologia e literatura infantil. Em paralelo, tem uma consolidada carreira acadêmica. Ela é professora da Unesp, e membro do Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp.

Luciene é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (GEPEM), onde coordena uma pesquisa na área de virtudes, bullying e violência nas escolas.

“As pesquisas mostram que as crianças estão sendo marcadas por esse momento da pandemia com as mesmas consequências que os adultos, mas não têm certas construções elaboradas. Há um aumento de ansiedade, depressões, automutilações, e manifestações de sentimentos que saem em forma de violência autoprovocada ou ao outro”, analisou a pesquisadora.

“Trabalho nesses três livros, junto com as propostas de trabalho que os acompanham, formas de ajudar professores, pais e mães a lidarem com os sentimentos infantis e adolescentes, para que eles possam se sentir mais fortes para o enfrentamento dos problemas que se manifestam nesse momento de retorno”, disse Luciene.

PROGRAMAÇÃO. A trilogia será lançada a partir das 10h, mas Adonópolis preparou uma programação especial para todo o final de semana. Às 14h, crianças e adultos poderão embarcar no show musical de Elis e Jonas Lahr. Com temática lúdica inspirada em um trem, os irmãos voltam a se apresentar no domingo (29), às 10 horas. Os tickets para participar do evento podem ser comprados no site www.adonopolis.com.br.