Escritor barbarense lança suspense sobrenatural

O escritor barbarense Leonardo Marcorin lançou a pré-venda de seu primeiro livro “A Casa de Poeira”, que começa a ser distribuído em 12 de fevereiro. A obra tem referências ao poema mesopotâmico “Epopeia de Gilgamesh”, considerado o primeiro texto literário do mundo.

No livro do barbarense, o protagonista Marcos se reúne com o irmão egocêntrico João em uma viagem para atender o último desejo da mãe. Lidando com alucinações e a presença de uma sombra que fala com ele o tempo todo, Marcos vê a situação se complicar quando fica sem combustível. Os irmãos acabam parando em uma cidade fantasma, ironicamente chamada de Esperança.

O livro de Leonardo Marcorin começa a ser distribuído em 12 de fevereiro – Foto: Divulgação

Habitado por moradores estranhos, o lugar começa a despertar em Marcos traumas que viveu na infância, e os irmãos começam a questionar o quanto suas memórias influenciam a realidade.

“Por debaixo das camadas de mistério e terror, meu livro é uma fábula sobre uma pessoa que não consegue deixar o passado para trás”, contou o escritor.

Gerente de projetos que mora há seis anos na Alemanha, Leonardo sempre foi um grande leitor e há muitos anos namorava a ideia de escrever uma história. Enquanto fazia um curso de literatura antiga, descobriu a “Epopeia de Gilgamesh”, texto que foi registrado através da escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, que é a mais antiga forma de escrita ao lado dos hieróglifos egípcios.

“Foi usada a escrita cuneiforme, que até então servia só para registros. Este é o primeiro texto que usam para criar literatura e escrever uma história. O poema fala sobre esse herói que passa por uma perda e vai até o mundo dos mortos, que na época era chamado de casa de poeira. Não é exatamente a mesma coisa no meu livro, é mais uma metáfora”, explicou o escritor sobre a referência no título.

A ideia para “A Casa de Poeira” nasceu de um sonho, que foi trabalhado como o clímax da história e cercado de mistérios. Os primeiros retornos que Leonardo recebeu de leitores confirmam que o livro cumpre a promessa de surpreender a cada página e que é muito difícil conseguir antecipar o final.

PUBLICAÇÃO. Autor independente, Leonardo levou três anos para escrever e produzir seu primeiro livro. Escrito originalmente em inglês em uma tentativa de facilitar seu ingresso em editoras fora do país, “A Casa de Poeira” ganhou uma versão em português que será lançada pela Amazon no formato virtual e físico através de parceria com a editora BOC.

Apesar de contar uma história fechada, “A Casa de Poeira” deve ganhar uma continuação e um livro que o antecede. Mas os planos de Leonardo na literatura incluem outros lançamentos. Ele está preparando um livro com cerca de 80 sonetos, cada um deles com uma ilustração feita por inteligência artificial. O autor também está trabalhando no texto de uma outra história de suspense, mas essa sem relação

com “A Casa de Poeira”.

Com 446 páginas, “A Casa de Poeira” custa R$ 25 (digital) e R$ 67 (físico), e pode ser comprado, respectivamente, no site amazon.com.br e no editoraboc.commercesuite.com.br.