Engenharia aplicada à arte sacra: imagem tem 5 metros de altura

O artista sacro Danilo Pagotto e os ajudantes Giacomo Euzebio e Junior Pagotto: inovação nas técnicas para criar a imagem - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Uma imagem de Nossa Senhora das Graças de cinco metros produzida em Santa Bárbara d’Oeste vai para a cidade de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A escultura feita a seis mãos precisou de uma verdadeira engenharia para ser projetada e realizada. Antes de seguir para Minas Gerais, ela vai ficar exposta para visitação em Santa Bárbara.

A imagem foi encomendada pelo frei Francisco Xavier para a torre da igreja da cidade, que fica em uma montanha e recebe ventos intensos. Além de ser resistente às intempéries, a escultura também precisou de um mecanismo para girar 360 graus, atendendo ao pedido do padre para que seja contemplada por toda Ibirité.

O artista sacro Danilo Pagotto precisou inovar nas técnicas para atender aos requisitos exigidos. A peça foi feita em um isopor mais denso e resistente, que tem durabilidade indeterminada. Foi construída uma máquina especial para usinar o material e fazer a peça maciça.

Uma estrutura metálica foi colocada dentro da imagem, e um mecanismo foi incluído para garantir o giro completo. Seu exterior é laminado em fibra de vidro, permitindo que ela fique exposta sem sofrer danos, e sua pintura automotiva tem uma garantia de cinco anos.

Com 20 anos de experiência na arte sacra, Danilo nunca tinha feito uma escultura tão grande e desafiadora. “Esse processo eu criei para ela. Acredito que na igreja, com essas condições, é a primeira a ser realizada assim. Normalmente são modelos à mão, mas decidi fazer diferente e aplicar mecanismos tecnológicos, evoluir dentro da arte sem mudar as características”, contou ao LIBERAL.

A imagem foi construída ao longo de quatro meses na oficina de Danilo, que fica em Santa Bárbara, em parceria com Junior Pagotto e Giacomo Euzebio. “Como na música, você tem o compositor e toda uma orquestra desenvolvendo a partitura. Aqui trabalhamos desse jeito, todo mundo coloca a mão em tudo, nas várias etapas para concluir”, afirmou Danilo.

O transporte da estátua também vai demandar um esforço logístico. Será construído um pórtico para imagem e uma elevação dentro da oficina para suspendê-la a uma altura de dois metros para que seja colocada deitada no caminhão.

Em Ibirité, um guindaste de 18 metros fará sua elevação até a torre da igreja. A estátua fica em Santa Bárbara até 15 de fevereiro, e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O endereço da oficina é rua Equador, 60, Jardim Sartori.

Fé

Durante nove anos, Danilo Pagotto foi um religioso da Fraternidade Toca de Assis. Nesse período, conheceu e se apaixonou pela arte sacra, e fez dela seu trabalho e missão. Além de esculturas, produz também vitrais, altares, mobília litúrgica, trabalhando com materiais diversos, como mármore e madeira.

“Nunca estudei para realizar o que eu faço e sou aplicado a todas as técnicas artísticas. É um dom de Deus, uma vocação que ele me deu. A arte sacra é Deus falando com o povo, se comunicando através da arte”, defende Danilo.