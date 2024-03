Emicida participa da Parada Poética de Hortolândia nesta segunda

Evento literário será no Museu Municipal Estação Jacuba, com classificação para maiores de 16 anos

A Parada Poética de Hortolândia recebe o rapper Emicida nesta segunda-feira (1º), às 19h. O evento marca o início da programação cultural do mês de abril e tem entrada gratuita. A parada será no Museu Municipal Estação Jacuba, com classificação indicativa para maiores de 16 anos.

O sarau, realizado pela administração, tem o microfone aberto para que o público possa declamar versos ou textos literários de autoria própria ou escritos por autores brasileiros ou estrangeiros. Para participar basta ir até o sarau.

O anfitrião da noite, que dará as boas-vindas ao público, é o rapper e idealizador da Parada Poética, Renan Inquérito. O evento conta ainda com a participação do DJ Viny Blanco, que será responsável pelas batidas feitas em seu toca-discos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da parte poética do sarau, o público também terá à disposição uma área de alimentação com food trucks.

Ganhador do Grammy Latino em 2019 com o disco “AmarElo”, Emicida será uma das atrações da Parada Poética. O rapper é um dos artistas mais renomados da cena brasileiro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele se destaca por ter uma atitude aberta, sem se limitar somente ao universo do rap/hip hop. Emicida já fez colaborações com músicos de diversos outros gêneros musicais, como Pitty, Caetano Veloso e Vanessa da Mata.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O rapper realiza neste ano a turnê de encerramento do disco “AmarElo”, anunciada no início do ano. Seu trabalho mais recente é a música “Acabou, mas tem…”, lançada em fevereiro.

O Museu Municipal Estação Jacuba está localizado na rua Rosa Maestrello, 2, na Vila São Francisco.