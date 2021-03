Musical infantil inspirado em Elis Regina estreia com apresentação gratuita - Foto: Divulgação

Inicia neste domingo (28) a temporada virtual do espetáculo musical infantil “Pimentinha – Elis Regina para Crianças”, sexta peça do projeto “Grandes Músicos para Pequenos”, que já levou mais de 200 mil pessoas ao teatro e soma 14 prêmios de teatro infantil.

O espetáculo é inspirado na infância de Elis Regina e reúne sucessos da carreira da cantora como “Fascinação”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Madalena” e “Como nossos pais”, em uma trama que questiona os padrões de beleza impostos às mulheres.

O musical faz uma apresentação gratuita no canal do projeto no Youtube neste domingo, às 16h. Depois, de 03 a 25 de abril, haverá uma temporada virtual com venda de ingressos pelo Sympla (www.sympla.com.br/grandesmusicosparapequenos). As sessões serão aos sábados e domingos às 16h. A história acompanha a infância de Lilica (vivida pela cantora, compositora e atriz Jullie), que é apaixonada por música e faz de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio. Lá, a menina de óculos e cabelo desgrenhado se sente intimidada pelo visual que a impõem. Em busca de sua própria essência, ela desafia os padrões de beleza e mostra que toda pessoa é linda quando dá espaço para sua real personalidade.

A inspiração veio da infância de Elis Regina, que foi uma menina estrábica e tímida que se escondia atrás dos óculos fundo de garrafa, mas que sempre buscou se sentir representada como mulher na sociedade e em seu visual.

“O projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’ tenta apresentar temas atuais e relevantes para crianças e seus familiares de maneira lúdica e leve. No ‘Pimentinha’, nos inspiramos na história de Elis, em seus primeiros passos como artista, para trazer ao palco a importância de assumir sua personalidade”, comenta o autor Pedro Henrique Lopes.

Diego Morais, diretor do espetáculo, complementa: “Misturando uma história cativante de descobertas na infância, dinamismo e agilidade em cena, e muita música incrível, o ‘Pimentinha’ foi pensado para unir todas as gerações em um espetáculo realmente para toda família”.

No elenco, estão, além de Jullie no papel-título, Erika Riba (Dona Ercy), Lucas da Purificação (Jairzinho), Stephanie Serrat (Diva), Layla Paganini (Produtora) e Pedro Henrique Lopes (Adelino Junior e Adelino).

‘Grandes Músicos para Pequenos’ tem uma trajetória de sucesso ao apresentar grandes nomes da MPB, como Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Raul Seixas, para as novas gerações.

Com direção de Diego Morais, direção musical de Guilherme Borges e texto de Pedro Henrique Lopes, o projeto tem patrocínio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS RJ, e da Lei Aldir Blanc.