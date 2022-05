Domingo da Família São Vicente retorna com shows na Festa do Peão

A rede de Supermercados São Vicente em parceria com o CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) apresenta a 13ª edição do tradicional Domingo da Família São Vicente na 34ª Festa do Peão da cidade. Os ingressos terão valor promocional de R$ 30.

No primeiro domingo dia 12 de junho, Dia dos Namorados e véspera de feriado em Americana, o Domingo da Família São Vicente traz ao palco o cantor Luan Santana, que acaba de lançar o DVD Luan City. Pela primeira vez no evento, o DJ Pedro Sampaio traz sua identidade única em uma mistura de sons e promete não deixar ninguém parado.

No encerramento da festa, dia 19 de junho, Chitãozinho & Xororó se apresentam com o show comemorativo aos 50 anos da dupla, uma das maiores e mais amadas do cenário sertanejo.

“A ideia é oferecer grandes shows para a família em um dia que, devido à parceria do São Vicente com o Clube dos Cavaleiros, transformou o domingo no dia mais especial da festa. E esta edição será ainda mais especial, pois estamos há dois anos sem o evento por conta da pandemia e o público vai poder matar a saudade dessa grande festa”, disse o diretor presidente do São Vicente, Marcos Cavicchiolli.

Tradição

O formato inovador do Domingo da Família, que completa 13 anos, é referência para eventos do setor de entretenimento. No total, em doze anos, mais de 1 milhão de pessoas de todas as classes sociais se emocionaram com grandes nomes da música sertaneja como Chitãozinho & Xororó, Edson & Hudson, Victor & Leo, Luan Santana, Bruno & Marrone, Fernando & Sorocaba entre muitos outros que cantaram aos domingos.

Ingressos

Os ingressos para os Domingos da Família terão valor promocional de R$ 30,00 exclusivamente nas lojas dos Supermercados São Vicente e do Arena Atacado, localizadas em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, Piracicaba, Indaiatuba, Mogi-Mirim, Cosmópolis, Salto, Itu, Sorocaba e Barueri.

É possível ainda ganhar o ingresso comprando R$ 70,00 em produtos de marcas selecionadas.