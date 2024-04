Cultura de Americana inicia escutas para elaborar plano para aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou nesta segunda-feira (8) as escutas da sociedade civil obrigatórias para obtenção de subsídios para a elaboração do PAAR (Plano Anual de Aplicação de Recursos) da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A primeira reunião aconteceu no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a realização das escutas, foi constituída uma comissão mista com representantes da Secretaria de Cultura e do Comcult (Conselho Municipal de Cultura). A comissão iniciou o processo com os agentes culturais e dará sequência em outros encontros que ocorrerão até o dia 1º de maio.

As demais escutas terão a participação de outros segmentos da sociedade civil, como equipes e usuários dos serviços socioassistenciais (criança, adolescente, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência) e demais representantes da rede de atendimento dos territórios da Praia Azul, São Manoel, Mathiensen, São Jerônimo, Antônio Zanaga e região do Pós-Represa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O PAAR deverá ser elaborado, publicado e encaminhado ao Governo Federal até 31 de maio de 2024. Americana recebeu R$ 1.598.135,13 da PNAB para o fomento cultural na cidade.