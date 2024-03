Construindo uma tradição: Auto de Páscoa busca espaço na agenda anual de Americana

Encenação realiza a 2ª edição no Teatro Municipal com a temática “Shema” a partir de quarta-feira (27)

A encenação “Auto de Páscoa” chega à sua 2ª edição a partir de quarta-feira (27), no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. Apesar de recente ao público geral, o espetáculo é realizado há mais de cinco anos e, nesta nova etapa, busca se consolidar na agenda americanense e se tornar uma tradição no município.

Encenação, que tem mais de cinco anos de história, quer virar tradição em Americana – Foto: Joyce Pupio e Lucas Castro/Divulgação

Para esta Páscoa, a encenação ganha a temática “Shema”, o chamado em hebraíco de Jesus ao povo de Israel e fariseus para dizer os considerados principais mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração e amar ao próximo como a ti mesmo.

A história será contada sob o olhar do discípulo João, que está preso na Ilha de Patmos. Ele foi o último seguidor de Jesus a ser martirizado e o único a sobreviver à velhice.

Realizado de quarta-feira a sábado (30), sempre às 19h, o espetáculo ganha aspecto de uma grande produção. Envolvendo 92 pessoas, o Auto de Páscoa usa da dança, atuação, coral e orquestra para contar a história milenar.

Neste ano, a encenação incluiu o propósito de interatividade com o público, que será feita através de uma tecnologia vista poucas ou nenhuma vez em espetáculos da região. A inovação deve surpreender aqueles que marcarem presença na plateia, de acordo com o diretor do Auto de Páscoa, Tiago Sasse.

“Nós queremos realmente trazer algo revolucionário para esse meio do teatro. Vai ser totalmente interativo esse ano”, disse o diretor, que preferiu manter o mistério sobre a novidade.

“A gente não só vai usar a cenografia física, mas também o telão de LED, que vai facilitar muito nas trocas de cenas. Então vai ser um conto bem marcante”, revelou.

Espetáculo Auto de Páscoa terá mais interação com o público – Foto: Joyce Pupio e Lucas Castro/Divulgação

Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis na bilheteria do teatro, na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol, e também no site www.entravip.com.br. Os valores são R$ 20 (meia-entrada) ou R$ 40 (inteira). Há opção de ingresso “promocional solidário” que, com a doação de 1kg de alimento, sai pelo valor da meia-entrada.

As doações arrecadadas serão enviadas para a Cofan (Associação da Comunidade da Família) e para o Fundo Social de Solidariedade de Americana. No ano passado, o Auto de Páscoa conseguiu arrecadar de 600 a 800 quilos de alimento. Neste ano, a expectativa é receber cerca de uma tonelada.

O início e projeções para o futuro

O projeto do espetáculo teve início dentro de igrejas evangélicas de Americana e Santa Bárbara em 2017, sendo realizado nos templos. “Desde o primeiro que nós fizemos, nós fomos incentivados a realmente sair [de dentro das igrejas]. Falavam ‘poxa, esse projeto está muito bonito’”.

Foi no ano passado, com o “Auto de Páscoa – Tikvah” que os voluntários de cerca de 10 igrejas da região se reuniram para levar a encenação ao público geral.

A reação dos espectadores da 1ª edição no Teatro Municipal foi “combustível” para que continuasse e traçasse o plano de tornar o espetáculo uma tradição em Americana.

Em expansão, encenação deve ter seleção para categoria artística em 3ª edição – Foto: Joyce Pupio e Lucas Castro/Divulgação

“Aqui não tem esse tipo de apresentação na Páscoa. Vemos isso em Santa Bárbara, Limeira, tem em Piracicaba. Então, decidimos que nós precisamos levantar essa bandeira de Cristo também aqui na nossa cidade”, disse Thiago.

Agora, a ideia é realmente tornar o espetáculo anual. A organização pretende expandir a participação de munícipes para a produção de 2025. O diretor revelou que devem ser realizadas audições para todas as áreas artísticas da encenação.

Auto de Páscoa – Shema

Datas: quarta-feira a domingo (27 a 30)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana)

Ingressos: R$ 20 ou R$ 40 em entravip.com.br ou bilheteria do teatro