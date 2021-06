Concurso ‘Fotografe Americana’ inicia júri popular pelo Facebook

Público tem até o dia 5 de julho para votar em imagem que melhor represente a cidade; serão premiadas as três fotos com mais reações ou curtidas

Com 48 fotografias inscritas, o concurso “Fotografe Americana – Seu olhar em 1 Click” entra em uma nova fase neste sábado (19). Após seleção de um júri técnico, 25 fotos serão publicadas no Facebook da Prefeitura de Americana às 12 horas, dando início ao júri popular.

A maioria das imagens inscritas valorizaram as belezas naturais da cidade, segundo uma das organizadoras do concurso, Marcia Gonzaga Faria, funcionária da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo).

O concurso tem a intenção de premiar as fotografias “que melhor representem a cidade de Americana em seus múltiplos aspectos e que façam uma releitura ou demonstrem a visão do autor sobre a cidade”.

O júri técnico, que será divulgado neste sábado, é formado por profissionais de notável conhecimento, atuantes em Americana, convidados pela Unidade de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Americana.

Imagem ilustrativa do portal de Americana, cedida pela Sectur – Foto: Suzy Coutinho – Arquivo PMA

Os critérios técnicos considerados para a seleção das 25 fotografias na primeira fase do concurso foram iluminação, nitidez, composição, originalidade e ligação com o tema proposto, independentemente do equipamento utilizado, seja câmera fotográfica ou celular.

Agora, as três fotografias que conquistarem mais curtidas ou reações na rede social da Prefeitura ocuparão 1º, 2º e 3º posições no concurso. As votações vão até 5 de julho, mesmo dia em que serão anunciados os vencedores. O voto de desempate, se necessário, será dos membros do júri técnico. A premiação será no dia 16.

Cada inscrito pode enviar uma única fotografia autoral, até a última segunda-feira (14). Puderam se inscrever moradores de Americana com mais de 18 anos. Segundo a Sectur, a quantidade de inscritos, 48, está dentro do previsto, já que as fotos concorrentes precisavam ter pelo menos 5MB.

O projeto é possível de ser realizado preservando a saúde de todos os participantes, mesmo em um período grave da pandemia da Covid-19 em Americana.

“Conforme relatou o Secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, o concurso foi um pedido do Prefeito Chico Sardelli, num momento de crise sanitária, para trazer um pouco de desenfoque. É um projeto que pode ser realizado com segurança para a saúde de todos”, finalizou a organizadora.

PREMIAÇÃO

A primeira colocada será exposta em um ponto de ônibus da cidade, e em tiragem de 30 mil ingressos da bilheteria do Parque Ecológico de Americana “Eng. Cid Almeida Franco”. Segunda e terceira colocadas serão expostas juntas em outro ponto de ônibus. Além disso, os três premiados receberão as fotos impressas em tamanho A3.

Já as 25 fotografias selecionadas pelo júri técnico serão impressas em tamanho A2 para exposições relacionadas ao concurso, além de serem utilizadas para divulgações da Prefeitura.

O concurso tem a parceria da Empresa Intrax Mídias, que fornecerá a impressão das 25 fotos e colocação das 3 fotos vencedoras nos displays dos pontos de ônibus.