Secretaria de Cultura e Turismo promove concurso de fotografias de Americana

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho; concurso terá duas fases

A Prefeitura de Americana, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), divulgou nesta quinta-feira (6) o concurso e exposição de fotografias intitulado “Fotografe Americana – Seu olhar em 1 Click”, que irá premiar as fotografias que melhor representem a cidade em seus múltiplos aspectos e que façam uma releitura ou demonstrem a visão do autor sobre a cidade.

O concurso terá duas etapas. Na primeira, as fotografias inscritas serão avaliadas por um júri técnico, que irá selecionar 25 fotos individuais por meio de sistema privado. A segunda e última etapa consiste na eleição, pelo júri popular, das 3 fotografias vencedoras, que serão eleitas entre as 25 selecionadas anteriormente.

Candidatos devem ter mais de 18 anos e serem residentes do município – Foto: Divulgação – Prefeitura de Americana

A inscrição é gratuita e on-line. Podem se candidatar pessoas físicas com mais de 18 anos e residência fixa em Americana. É proibida a participação de qualquer funcionário público municipal e cada participante poderá inscrever apenas 1 fotografia.

De acordo com o regulamento do concurso, o candidato se compromete a participar somente com fotografias de sua autoria, sendo o único responsável por quaisquer violações a direitos autorais e de imagem que tenham repercussão na esfera cível e criminal.

A captação das fotografias independe do equipamento a ser utilizado, podendo ser câmeras fotográficas, celulares ou outros. As fotografias podem ser editadas, porém, devem ser, necessariamente, trabalhos feitos a partir de uma fotografia original.

Desde a última quarta-feira (5), a ficha de inscrição, o Termo de Autorização de Uso de Imagem e o regulamento estão disponíveis no site. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho de 2021, às 12 horas.

O júri técnico será formado por profissionais que atuam em Americana, convidados pela equipe de imprensa e comunicação da Prefeitura de Americana. Os jurados serão anunciados, por meio de publicação no site e redes sociais da prefeitura e da Sectur, no dia 19 de junho.

As 25 fotografias selecionadas pelo júri técnico serão impressas em tamanho A2 para exposições relacionadas ao concurso, para serem afixadas nos prédios públicos e serão utilizadas ainda para divulgações no site oficial da Prefeitura e em suas redes sociais, além das redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3408-4800.