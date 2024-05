Com palco exclusivo para artistas locais, inscrições do Santa Bárbara Rock Fest começam nesta sexta

Artistas barbarenses terão palco exclusivo na 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

A 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest terá um palco exclusivo para artistas locais, o “Cidade do Rock”. As bandas barbarenses poderão realizar a inscrição para participação a partir desta sexta-feira (10) pelo site rockfest.culturasbo.com.

A programação da nova estrutura seguirá durante os três dias de evento: 23, 24 e 25 de agosto, que será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara.

Diferente de 2023, a organização do evento não realiza o concurso de bandas neste ano. Todos os inscritos terão a oportunidade de serem analisados por uma comissão para ter a chance de integrar a grade “desse grande festival de rock”, de acordo com o secretário de cultura e turismo, Evandro Felix.

As bandas receberão o regulamento do evento no ato de inscrição, que explicará a dinâmica da participação no Rock Fest. A duração das apresentações será a mesma da edição anterior, com 1h30 de palco.

“Ali vamos celebrar juntos o cenário do rock barbarense, com o talento dos nossos artistas e histórias de décadas”, disse o prefeito Rafael Piovezan (PL).

Além do palco Cidade do Rock, o festival mantém os outros cinco e já tradicionais do evento: os principais Terra e Água; Jam; Gig; e o trio elétrico Air, que percorre a rua externa do Complexo Usina Santa Bárbara.

As bandas que ocuparão o restante da programação, além das atrações principais, também podem efetuar as inscrições a partir desta sexta através do mesmo site. Assim como nos anos anteriores, serão aceitos artistas de todo o país.

“No ano passado nós recebemos inscrição de bandas de 12 estados diferentes. O Rock Fest ganhou uma dimensão muito grande, a gente vem recebendo desde já mensagens de bandas de todo Brasil interessadas em tocar no evento”, disse Evandro.

Atrações principais

A banda Fresno era uma das mais pedidas pelo público – Foto: Camila Cornelsen

As atrações que ocupam os palcos principais do Santa Bárbara Rock Fest foram divulgadas terça-feira (7) em coletiva de imprensa. Serão dois shows principais por noite de evento, que colocam em evidência nomes tradicionais do rock nacional.

Na sexta-feira (23), o festival recebe a banda de metal Sepultura. O grupo retorna ao festival após dois anos, desta vez com o show da turnê de despedida “Celebrating life through death”. A noite será aberta pelo grupo de heavy metal Viper.

A banda Fresno é uma das atrações principais do sábado (24). O grupo apresenta a turnê “Eu Nunca Fui Embora”, de seu 10º álbum, homônimo, que marca os 25 anos de carreira.

Ainda no sábado, o evento recebe a banda Raimundos, detentora de sucessos como “Mulher de Fases”, “A Mais Pedida” e “Me Lambe”.

Sepultura apresenta show de turnê de despedida – Foto: Divulgação

A banda paulistana de matalcore Glória sobe ao palco no último dia de evento, domingo (25). Fechando o Santa Bárbara Rock Fest 2024, a cantora Pitty retorna ao evento e apresenta seu álbum de estreia “Admirável Chip Novo” na íntegra.