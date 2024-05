Circo da Galinha Pintadinha, da Família Garcia, faz estreia nesta sexta em Americana

O Circo da Galinha Pintadinha, apresentado pela tradicional Família Garcia, estreia uma temporada de espetáculos em Americana nesta sexta-feira (10). A atração circense está instalada na Fidam (Feira Industrial de Americana) e realiza a primeira apresentação às 19h30.

Expertise da tradicional família circense Garcia se junta à ave mais amada pelas crianças, a Galinha Pintadinha – Foto: Divulgação

Os ingressos para a curta temporada do circo já estão disponíveis na plataforma showpass.com.br, com valores de R$ 30 a R$ 50. As entradas também podem ser adquiridas diretamente na bilheteria do circo.

A atração mantém apresentações fixas às 19h30 nas quintas e sextas-feiras. Os sábados tem três sessões do espetáculo, às 15h, 17h e 19h. Os três horários são mantidos aos domingos e feriados, mas com o acréscimo de uma performance às 11h da manhã.

A Família Garcia retorna ao próprio picadeiro com um espetáculo repleto de atrações após 20 anos em turnês com o Circo Tihany Internacional. São acrobacias aéreas, malabares, equilíbrio, mágica, contorção e palhaçaria.

A tradicional família circense de origem campineira junta sua expertise de mais de 90 anos de história com a ave mais amada pelas crianças, a Galinha Pintadinha, que está acompanhada de toda sua turma. O número da atração é o mais aclamado pelo público do circo.

Família Garcia apresenta Circo Galinha Pintadinha