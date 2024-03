CineMaterna tem nova edição nesta terça-feira, em Santa Bárbara

O projeto, dedicado às mães e seus bebês, exibe “Os Farofeiros 2” no Moviecom do Tivoli Shopping

A comédia brasileira “Os Farofeiros 2” será o filme exibido na nova edição do CineMaterna, que será realizada nesta terça-feira (26), às 14h, no Moviecom do Tivoli Shopping. O projeto é dedicado às mães e seus bebês.

O filme retrata a história dos colegas de trabalho Alexandre, Lima, Rocha e Diguinho, que foram presenteados pela empresa para uma viagem à Bahia, juntamente com suas famílias. Entre problemas e imprevistos, a viagem acaba se tornando um verdadeiro desastre.

O projeto CineMaterna promove sessões especiais de cinema a cada dois meses com o objetivo de proporcionar lazer e diversão às mães e filhos de até um ano e meio.

Além da escolha de filmes ser feita através de votação, a sala de cinema é preparada para os bebês, com som mais baixo, ar condicionado em temperatura suave e iluminação leve.

Como essa sessão é programada para oferecer conforto e facilidades, o ambiente também conta com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente.

Além disso, mães voluntárias estão presentes para recepcionar o público e prestar ajuda quando necessário. As 10 primeiras mães ou responsáveis pela criança ganharão a entrada de cortesia – distribuídas cerca de meia hora antes do início.