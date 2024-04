Cineasta de Campinas lança curta inspirado em cordel nesta sexta

“A Lenda dos Cavaleiros da Água”, curta-metragem da diretora Helen Quintans, de Campinas, estreia nesta sexta-feira (19), às 21h. A primeira exibição será realizada no Cineplex do Paulínia Winner Mall com entrada gratuita.

O filme é o terceiro curta dirigido por Helen Quintans e o primeiro escrito por ela. A produção foi inspirada pelo cordel homônimo do poeta Samuel de Monteiro, seu irmão.

A história se passa em torno das personagens Violeta e sua filha Margarida, que vivem isoladas em um sítio assolado pela seca. Elas têm as vidas transformadas com a chegada de três misteriosos cavaleiros caçadores de nuvens.

O rumo das vidas de Violeta e Margarida mudam quando três cavaleiros caçadores de nuvens aparecem – Foto: Divulgação

O elenco conta com a participação do ator Buda Lira, que trabalhou em grandes produções, como Bacurau e Aquarius.

O filme também terá exibições no Centro de Cultura, Letras e Artes, de Campinas, no dia 24, e no Shopping Jaraguá de Indaiatuba, dia 25.

Produzido pelo cineasta Flávio Carnielli, ele segue o gênero drama e foi gravado inteiro no Cariri paraibano, na cidade de Monteiro, com incentivo do Proac SP 32/2022.

As referências estéticas trabalhadas no filme são do Movimento Armorial, lançado por Ariano Suassuna em 1970 com a intenção de realizar uma arte autêntica brasileira baseada nas raízes populares.

A trilha sonora original foi composta pelo músico Gilber Souto Maior, que possui um projeto de música Armorial, e também contou com a colaboração dos músicos Luciana Vianna e Eddy Andrade, com a música Ybirá.