Shows musicais animarão o público em festa na Quase Paróquia Santa Rita de Cássia

Cantor Flavinho no Pagode sobe ao palco da quermesse de Santa Rita de Cássia no domingo

Flavinho no Pagode encerra a programação, na tarde de domingo - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O talento do americanense Flavinho no Pagode entrou no radar dos fãs do gênero da região há pouco tempo, mais precisamente em janeiro deste ano com o lançamento de “Se Abalou”, sua música de estreia. O seu dom para música, no entanto, já era conhecido pela comunidade da Quase Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim das Orquídeas.

Flávio Vieira, o Flavinho no Pagode, teve suas raízes musicais criadas dentro da Paróquia São Jerônimo, da qual Santa Rita fazia parte. Hoje, depois de mais de 10 anos dentro dos templos e com a carreira profissional de músico em ascensão, o pagodeiro toca mais uma vez na quase paróquia, mas desta vez como atração sob os holofotes do palco da Festa de Santa Rita de Cássia.

“Vai ser um prazer imenso trazer meu lado profissional e fazer esse show para a paróquia que praticamente me carregou no colo”, disse Flavinho. O cantor se apresenta no domingo, último dia de festa.

O cantor conta que a comunidade Santa Rita foi significativa em sua vida, já que era uma das comunidades pertencentes à Paróquia São Jerônimo, onde ele foi batizado e crismado. Flavinho também foi coordenador do coral de adolescentes pela Pastoral do Canto por 10 anos.

Antes de assumir a coordenação, ele também foi um integrante do grupo e acredita que sua participação foi um grande incentivo para a carreira na música. “Se antes eu já tinha influência musical vinda do meu pai, quando eu ingressei no coral eu consegui desenvolvê-la melhor”.

“Para mim vai ser uma responsabilidade a mais, né? Houve outras vezes em que eu cantei em festas da igreja, mas eu não cantei como profissional […] hoje as coisas são bem mais diferentes, estou como cantor mesmo, com a minha banda, com o meu nome, com a minha cara, e eu venho trazendo o DNA de Flavinho no Pagode”, disse.

No repertório do show, o cantor incluirá músicas clássicas do pagode dos anos 1990, época à qual Flávio atribui os maiores sucessos do gênero. “A gente vai se divertir muito, se emocionar, é um repertório pensado exclusivamente para esse evento”, contou.

Samba da Aninha faz a abertura da festa, na noite desta sexta-feira – Foto: Rodrigo de Magalhães_Divulgação

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS. Além do Flavinho no Pagode, que toca no último e terceiro dia de festa, a partir das 11h, a celebração de Santa Rita de Cássia recebe outros dois shows, que foram contratados com o objetivo de atingir uma variedade musical e também agradar ao público presente.

A quermesse recebe um show por dia de evento e, para este ano, a organização optou por cantores de renome da região, de acordo com o Padre Thiago. “Fizemos algo diferente, porque ano passado a gente focou mais nas orquestras de violeiro e sanfoneiro, esse ano nós estamos trazendo shows mesmo e diversificados”, contou.

Visando estar entre as grandes festas de igreja de Americana, a organização da Santa Rita de Cássia se espelhou nos principais eventos do município para levar nomes relevantes da música para a comunidade.

A primeira noite de festa, nesta sexta-feira, dia 3, terá o Samba da Aninha para animar o público. Piracicabana de coração, a sambista tem em seu repertório músicas autorais e “samba raiz”.

Na noite de sábado, a quermesse recebe a dupla Dany & Diego, de Santa Bárbara‘Oeste – Foto: Reprodução

As músicas que serão tocadas, no entanto, são uma surpresa para o público da festa e até mesmo para os músicos da banda. Isso porque Aninha aposta no dinamismo e interação com aqueles que estão em seu show, e o repertório surge baseado no entusiasmo dos frequentadores da festa. No dia seguinte, sábado, a quermesse recebe a dupla Dany & Diego, de Santa Bárbara ‘Oeste. Com 22 anos de carreira no sertanejo, os irmãos têm sucessos como “Bate a bota no chão”, gravada com Teodoro & Sampaio, “Cabulosa”, e “Então tá”, que contou com a participação do cantor Gusttavo Lima.